Burak Özçivit ilk kez bunu yaptı kardeşiyle fotoğraf paylaştı (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)
Son dönemin popüler yapımlarından Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Her ne kadar erkek kardeşi kendisi gibi oyuncu olsa da bu zamana kadar oyuncu bir kardeşi olduğunu kimse bilmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli'nin ablasını biliyor musunuz? Öte yandan Hande Erçel'in kardeşi ise sosyal medya fenomeni ve göz önünde olanlardan. İşte ünlülerin kardeşleri ve akrabaları.
8 Ocak 2019 Salı, 16:06:48 Güncelleme: 16:35:46
BU FOTOĞRAF OLAY YARATMIŞTI
Geçtiğimiz yıllarda Burak Özçivit'in bu fotoğrafı çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Bu olay çok konuşulmuştu ve Burak Özçivit bu kişinin kız kardeşi olduğunu "O benim kız kardeşim, canım, her şeyim. İstediğim gibi sarılırım. Arkadaşlar yaptığınız habere biraz daha dikkat edin lütfen…" notuyla açıklamıştı.
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