Burak Özçivit ilk kez bunu yaptı kardeşiyle fotoğraf paylaştı (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

BU FOTOĞRAF OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Burak Özçivit'in bu fotoğrafı çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Bu olay çok konuşulmuştu ve Burak Özçivit bu kişinin kız kardeşi olduğunu "O benim kız kardeşim, canım, her şeyim. İstediğim gibi sarılırım. Arkadaşlar yaptığınız habere biraz daha dikkat edin lütfen…" notuyla açıklamıştı.