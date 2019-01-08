Burak Özçivit ilk kez bunu yaptı kardeşiyle fotoğraf paylaştı (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Son dönemin popüler yapımlarından Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Her ne kadar erkek kardeşi kendisi gibi oyuncu olsa da bu zamana kadar oyuncu bir kardeşi olduğunu kimse bilmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli'nin ablasını biliyor musunuz? Öte yandan Hande Erçel'in kardeşi ise sosyal medya fenomeni ve göz önünde olanlardan. İşte ünlülerin kardeşleri ve akrabaları.

8 Ocak 2019 Salı, 16:06:48 Güncelleme: 16:35:46
Burak Özçivit ilk kez bunu yaptı kardeşiyle fotoğraf paylaştı (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti şu sıralar heyecanlı günler yaşıyor. 4 ay sonra ilk bebeklerini kucaklarına alacak ünlü çift. Ayrıca Burak Özçivit yeni dizisi Diriliş Osman'ın çekimlerine başlayacak.

Burak Özçivit ilk kez bunu yaptı kardeşiyle fotoğraf paylaştı (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

BU FOTOĞRAF OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Burak Özçivit'in bu fotoğrafı çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Bu olay çok konuşulmuştu ve Burak Özçivit bu kişinin kız kardeşi olduğunu "O benim kız kardeşim, canım, her şeyim. İstediğim gibi sarılırım. Arkadaşlar yaptığınız habere biraz daha dikkat edin lütfen…" notuyla açıklamıştı.

Burak Özçivit ilk kez bunu yaptı kardeşiyle fotoğraf paylaştı (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

KARDEŞLE YENİ FOTOĞRAF

Uzun bir süre sonra Burak Özçivit kardeşi Burçun Özçivit ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

Burak Özçivit ilk kez bunu yaptı kardeşiyle fotoğraf paylaştı (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

Burak Özçivit ilk kez bunu yaptı kardeşiyle fotoğraf paylaştı (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)
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