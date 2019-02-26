Can Yaman'ın Demet Özdemir'e yaptığı doğum günü sürprizi herkesi şok etti! Bu aşk değilse ne?

Demet Özdemir dün 27 yaşına girdi. Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki akşam arkadaşlarının evinde sürpriz bir şekilde doğum gününü kutladı.Yakın arkadaşı Fatma Toptaş, Özdemir'in pastasını getirirken, başka bir arkadaşları da o anları videoya çekti. Demet Özdemir'in doğum günü için arkadaşları havai fişekler atıldı. O anlarda Demet Özdemir'in yanında olmayan Can Yaman, bu sabah sette Özdemir'in karavanını güllerle donattı. İşte Can Yaman'ın dillere destan olan doğum günü sürprizi...

26.02.2019 13:52 - Son Güncelleme: 26.02.2019 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





