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Can Yaman'ın Demet Özdemir'e yaptığı doğum günü sürprizi herkesi şok etti! Bu aşk değilse ne?

Demet Özdemir dün 27 yaşına girdi. Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki akşam arkadaşlarının evinde sürpriz bir şekilde doğum gününü kutladı.Yakın arkadaşı Fatma Toptaş, Özdemir'in pastasını getirirken, başka bir arkadaşları da o anları videoya çekti. Demet Özdemir'in doğum günü için arkadaşları havai fişekler atıldı. O anlarda Demet Özdemir'in yanında olmayan Can Yaman, bu sabah sette Özdemir'in karavanını güllerle donattı. İşte Can Yaman'ın dillere destan olan doğum günü sürprizi...

26.02.2019 13:52 - Son Güncelleme: 26.02.2019 14:03
Can Yaman'ın Demet Özdemir'e yaptığı doğum günü sürprizi herkesi şok etti! Bu aşk değilse ne!

Can Yaman, Demet Özdemir'e resmen aşkını ilan etti. Önceki akşam 27 yaşına giren güzel oyuncu Demet Özdemir, arkadaşlarının evinde havaii fişeklerin patladığı sürpriz doğum günü partisiyle yeni yaşını kutlarken, çekilen videolarda Can Yaman'ın olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Ancak her fırsatta Demet Özdemir' iltifat eden oyuncu, bu sabah Demet Özdemir'in setteki karavanını güllerle donattı.

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Can Yaman'ın Demet Özdemir'e yaptığı doğum günü sürprizi herkesi şok etti! Bu aşk değilse ne!

Demet Özdemir, Can Yaman'ın kendisine yaptığı bu sürprizi Instagram hesabından çektiği bir videoya kalp koyarak paylaştı. Bu paylaşım, Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddialarını güçlendirdi.

Can Yaman'ın Demet Özdemir'e yaptığı doğum günü sürprizi herkesi şok etti! Bu aşk değilse ne!

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