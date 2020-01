Can Yaman'dan libido açıklaması! Aylar sonra ilk kez konuştu...

Peş peşe skandal açıklamalar yapan Can Yaman, 21 günlük askerlik görevini tamamlayıp İstanbul'a geri döndü. Can Yaman, geçtiğimiz aylarda yaptığı libido açıklamasıyla kariyerinin zirvesindeyken çok tepki çekmişti. Askerden döndükten sonra ilk kez Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının objektiflerine yansıyan Yaman, libido açıklamasına da açıklık getirdi. İşte Can Yaman'ın libido açıklaması...

30.01.2020 17:59 - Son Güncelleme: 30.01.2020 18:24