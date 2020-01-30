Can Yaman'dan libido açıklaması! Aylar sonra ilk kez konuştu...
Peş peşe skandal açıklamalar yapan Can Yaman, 21 günlük askerlik görevini tamamlayıp İstanbul'a geri döndü. Can Yaman, geçtiğimiz aylarda yaptığı libido açıklamasıyla kariyerinin zirvesindeyken çok tepki çekmişti. Askerden döndükten sonra ilk kez Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının objektiflerine yansıyan Yaman, libido açıklamasına da açıklık getirdi. İşte Can Yaman'ın libido açıklaması...
30.01.2020 17:59
- Son Güncelleme: 30.01.2020 18:24
İspanya'da kadın hayranına verdiği skandal cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay bedelli askerlik yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim olan Yaman, tezkeresini aldı ve İstanbul'da görüntülendi. Yaman kendisine gelen eleştirilere ilk kez yanıt verdi.
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