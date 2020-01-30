Hazal Türesan estetiksiz haliyle milyonları şaşkına çevirdi: Tam bir hayal kırıklığı...

Hazal Türesan estetiksiz haliyle milyonları şoke etti. Son dönemlerin dikkat çeken oyuncusu Hazal Türesan, 7 Mayıs 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında rol aldığı Unutma Beni dizisi ile yaşayan Hazal Türesan; Kara Para Aşk, Yeniden Başla gibi dizilerde rol almıştır.