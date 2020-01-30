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Hazal Türesan estetiksiz haliyle milyonları şaşkına çevirdi: Tam bir hayal kırıklığı...

Hazal Türesan, şüphesiz ki son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından... Kara Para Aşk, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol alan maviş gözlü güzel meğer estetik harikasıymış... Son rol aldığı dizide güzelliği ile dikkat çeken Türesan, hayranlarının yakın merceği altına girdi. Ancak karşılaşılan manzara herkesi şoke etti. Kızıl saçları, beyaz teni ve mavi gözleriyle herkesin hayran kaldığı Hazal Türesan estetiksiz haliyle meğer bambaşka birisiymiş. İşte Hazal Türesan'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin estetiksiz halleri...

30.01.2020 17:52 - Son Güncelleme: 30.01.2020 17:52
Hazal Türesan estetiksiz haliyle milyonları şaşkına çevirdi: Tam bir hayal kırıklığı...

Hazal Türesan estetiksiz haliyle milyonları şoke etti. Son dönemlerin dikkat çeken oyuncusu Hazal Türesan, 7 Mayıs 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında rol aldığı Unutma Beni dizisi ile yaşayan Hazal Türesan; Kara Para Aşk, Yeniden Başla gibi dizilerde rol almıştır.

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Hazal Türesan estetiksiz haliyle milyonları şaşkına çevirdi: Tam bir hayal kırıklığı...

Şimdilerde mavi gözleri, kızıl saçları ve düzgün fiziği ile herkesi kendisine hayran bırakan Hazal Türesan'ın estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oldu.

Hazal Türesan estetiksiz haliyle milyonları şaşkına çevirdi: Tam bir hayal kırıklığı...

İnternette Hazal Türesan'ın estetiksiz halini aratan hayranları gördükleri karşısında hayal kırıklığına uğradı. Hazal Türesan meğer tam bir estetik harikasıymış...

Hazal Türesan estetiksiz haliyle milyonları şaşkına çevirdi: Tam bir hayal kırıklığı...

MERYEM UZERLİ

Hazal Türesan estetiksiz haliyle milyonları şaşkına çevirdi: Tam bir hayal kırıklığı...
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