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Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan paylaştı yer yerinden oynadı 'Bu seni yaşlandırdı!'

Diriliş Ertuğrul dizisi ile hem Türkiye'de hem de dünyada en çok tanınan oyunculardan biri haline geldi Engin Altan Düzyatan. Fakat kısa bir süre sonra Ertuğrul Bey macerası sona erecek. Diriliş Ertuğrul ile hayatının neredeyse dönüm noktasını yaşayan Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı ve olanlar oldu. Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı fotoğraf yüzünden yaşı hakkında öyle yorum yapıldı ki şaşmamak elde değil. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşmeyegörün.

02.03.2019 15:39 - Son Güncelleme: 02.03.2019 15:44
Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan paylaştı yer yerinden oynadı 'Bu seni yaşlandırdı!'

Diriliş Ertuğrul dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğraf gündeme oturdu. İşte nedeni...

Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan paylaştı yer yerinden oynadı 'Bu seni yaşlandırdı!'

Uzun sakallı ve toplu saçlarıyla takipçilerini kendisine hayran bırakan oyuncunun fotoğrafındaki bir detay da gözlerden kaçmadı.

Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan paylaştı yer yerinden oynadı 'Bu seni yaşlandırdı!'

İŞTE OLAY YARATAN O FOTOĞRAF

Takipçileri, 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

-'Diriliş'te yaşlanıp gitmek istiyorum' der gibi çek panpa.

-Yüzünü görmezsem o ellere bakınca senin 80 yaşında olacağını sanacağım.

Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan paylaştı yer yerinden oynadı 'Bu seni yaşlandırdı!'

-Eller falan yaşlanmışsın be abi!

-Bu dizi seni yaşlandırdı ağabey!

Peki elleri bu kadar eleştirilen ve yaşlılık belirtilerine binlerce yorum yapılan Engin Altan Düzyatan kaç yaşında biliyor musunuz? İşte Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın yaşı.

Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan paylaştı yer yerinden oynadı 'Bu seni yaşlandırdı!'

MURAT BOZ

7 MART 1980

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