Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan paylaştı yer yerinden oynadı 'Bu seni yaşlandırdı!'

Diriliş Ertuğrul dizisi ile hem Türkiye'de hem de dünyada en çok tanınan oyunculardan biri haline geldi Engin Altan Düzyatan. Fakat kısa bir süre sonra Ertuğrul Bey macerası sona erecek. Diriliş Ertuğrul ile hayatının neredeyse dönüm noktasını yaşayan Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı ve olanlar oldu. Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı fotoğraf yüzünden yaşı hakkında öyle yorum yapıldı ki şaşmamak elde değil. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşmeyegörün.

02.03.2019 15:39 - Son Güncelleme: 02.03.2019 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





