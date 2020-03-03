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Azra Akın ile Ebru Şallı'nın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti! İşte 18 yıl önce Azra ve Ebru

Ebru Şallı ve Azra Akın'ın yıllar öncesine ait fotoğrafı herkesi şoke etti. Ebru Şallı'nın TBT olarak paylaştığı 1999 yılına ait fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü. 38 yaşındaki Azra Akın'ın üzerinde mayo, 43 yaşındaki Ebru Şallı'nın üzerinde de bikininin bulunduğu fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcılarından kimisi Azra derken kimisi de Ebru Şallı'yı seçti. O yıllar daha Ebru Şallı'da estetik de yok üstelik...İşte Azra Akın ve Ebru Şallı'nın eski hali.

03.03.2020 10:03 - Son Güncelleme: 03.03.2020 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





