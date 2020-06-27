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Can Yaman hakkında en çok merak edilen gerçek ortaya çıktı! Meğer Can Yaman'ın boyu...

Erkenci Kuş dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan İtalya, İspanya ve bazı ülkelerde dizilerinin yayınlanması nedeniyle büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman yeni imajıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Uzunca bir süre uzun saçlarıyla arz-ı endam eden Can Yaman, kimilerin bayıldığı kimilerinin yakıştırmadığı uzun saçlarına veda etmiş ve tercihini kısa saçtan yana kullanmıştı. Aslında bir avukat olan 30 yaşındaki Can Yaman hakkında her detay merak ediliyor ancak vücudu nedeniyle en çok merak edilen boyu oldu. İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin boyları.

27.06.2020 12:34 - Son Güncelleme: 27.06.2020 12:34
Can Yaman hakkında en çok merak edilen gerçek ortaya çıktı! Meğer Can Yaman'ın boyu...

Kimileri göründüğündan çok çok daha kısa, kimileri ekranda haddinden fazla kısa görünüyor. İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin boyları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Can Yaman hakkında en çok merak edilen gerçek ortaya çıktı! Meğer Can Yaman'ın boyu...

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

Can Yaman hakkında en çok merak edilen gerçek ortaya çıktı! Meğer Can Yaman'ın boyu...

DEFNE SAMYELİ - 174

Can Yaman hakkında en çok merak edilen gerçek ortaya çıktı! Meğer Can Yaman'ın boyu...

HAZAL SUBAŞI - 1,66CM

Can Yaman hakkında en çok merak edilen gerçek ortaya çıktı! Meğer Can Yaman'ın boyu...

BURAK ÖZÇİVİT - 184 CM

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