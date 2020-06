Haberler Galeri Magazin Can Yaman hakkında en çok merak edilen gerçek ortaya çıktı! Meğer Can Yaman'ın boyu...

Erkenci Kuş dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan İtalya, İspanya ve bazı ülkelerde dizilerinin yayınlanması nedeniyle büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman yeni imajıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Uzunca bir süre uzun saçlarıyla arz-ı endam eden Can Yaman, kimilerin bayıldığı kimilerinin yakıştırmadığı uzun saçlarına veda etmiş ve tercihini kısa saçtan yana kullanmıştı. Aslında bir avukat olan 30 yaşındaki Can Yaman hakkında her detay merak ediliyor ancak vücudu nedeniyle en çok merak edilen boyu oldu. İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin boyları.

