Can Yaman gönlünü yine ünlü bir güzele kaptırdı! “Güneş gibi güzel” dedi aşkını dosta düşmana duyurdu! İşte yeni sevgilisi...
Can Yaman gönlünü yine ünlü bir güzele kaptırdı! Demet Özdemir ile başrolü üstlendiği Erkenci Kuş dizisiyle hem Türkiye'de hem de İtalya'da yıldızı parlayan Can Yaman, gönlünü ünlü spor spikeri Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. Evlilik hazırlığı yapan çift, ayrılık kararı alarak sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Can Yaman, Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Yaman'ın yeni sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Can Yaman'ın "Güneş gibi güzel" dediği yeni aşkı...
18.03.2022 22:26 - Son Güncelleme: 18.03.2022 22:27
Dolunay, Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan ve ünü ülke sınırlarını aşan Can Yaman, Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer almıştı.
Evlilik hazırlığı yapan çift, ayrılık kararı alarak sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Can Yaman, Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.
'Sandokan' adlı dizinin çekimleri için uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, kendisinden iki yaş küçük Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Francesca Chillemi'ye kaptırdı.
Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ikiliden 32 yaşındaki Yaman, 9.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 36 yaşındaki İtalyan aktrisle haklarında çıkan 'aşk' dedikodularını doğruladı.