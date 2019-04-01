Can Yaman Demet Özdemir ile ilgili konuşulunca seti birbirine kattı ve oyuncuyu yaraladı!
Can Yaman ile Demet Özdemir'in sevgili olup olmadığı merak edilmeye devam ediyor. İddiaya göre Can Yaman, Erkenci Kuş dizi setinde bir izleyicinin Demet Özdemir ile ilgili sözleri üzerine sinirlendi ve seti birbirine kattı. Fotoğraf makinesini seyirciye fırlattığı iddia edilen Can Yaman'ın, bir oyuncuyu yaraladığı öne sürüldü. İşte detaylar...
01.04.2019 12:00
- Son Güncelleme: 01.04.2019 12:00
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