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Can Yaman Demet Özdemir ile ilgili konuşulunca seti birbirine kattı ve oyuncuyu yaraladı!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in sevgili olup olmadığı merak edilmeye devam ediyor. İddiaya göre Can Yaman, Erkenci Kuş dizi setinde bir izleyicinin Demet Özdemir ile ilgili sözleri üzerine sinirlendi ve seti birbirine kattı. Fotoğraf makinesini seyirciye fırlattığı iddia edilen Can Yaman'ın, bir oyuncuyu yaraladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

01.04.2019 12:00 - Son Güncelleme: 01.04.2019 12:00
Can Yaman Demet Özdemir ile ilgili konuşulunca seti birbirine kattı ve oyuncuyu yaraladı!

Can Yaman ile Demet Özdemir arasında aşk olup olmadığı merak edilirken, bir seyircinin dizi setinde Demet Özdemir ile ilgili söylediği sözler üzerine Can Yaman'ın kendisini kaybettiği iddia edildi.

Can Yaman Demet Özdemir ile ilgili konuşulunca seti birbirine kattı ve oyuncuyu yaraladı!

'Erkenci Kuş' dizisinin başrolü Can Yaman hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bir kanalda yayınlanan magazin programında gündeme gelen iddia oldukça ilginç.

Can Yaman Demet Özdemir ile ilgili konuşulunca seti birbirine kattı ve oyuncuyu yaraladı!

ÖNCE BARDAK FIRLATTI ŞİMDİ İSE FOTOĞRAF MAKİNESİ

'Hangimiz Sevmedik' dizisinde rol arkadaşı Selen Soyder'e bardak fırlattığı gerekçesi ile 7 bin 830 lira adli para cezasına çarptırılan oyuncunun bu kez de sette fotoğraf makinesini fırlattığı iddia edildi.

Can Yaman Demet Özdemir ile ilgili konuşulunca seti birbirine kattı ve oyuncuyu yaraladı!

BU DEMET CAN'DA NE BULUYOR?

İddiaya göre Anadolu Yakası'nda gerçekleşen çekimleri izleyen bir izleyicinin "Bu Demet Özdemir de Can Yaman'da ne buluyor?" demesi üzerine ünlü oyuncu oldukça sinirlendi ve elindeki fotoğraf makinesini seyirciye fırlattı.

Can Yaman Demet Özdemir ile ilgili konuşulunca seti birbirine kattı ve oyuncuyu yaraladı!

Ancak makine, dizide rol alan yardımcı oyunculardan birinin başına geldi. Oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

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