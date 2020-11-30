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Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bebeği göründü! 4 aylık hamile oyuncu Öykü Karayel'in son hali...

2018 yılında hayatını şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren oyuncu Öykü Karayel 4 aylık hamile. Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti bebek heyecanı yaşarken, 30 yaşındaki Öykü Karayel ilk olarak mantı aşermişti. Şu sıralalar Kapadokya'da tatil yapan ünlü çiftten yeni paylaşım geldi. 4 aylık hamile Öykü Karayel'in karnı göründü...

30.11.2020 12:06 - Son Güncelleme: 30.11.2020 12:09
Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bebeği göründü! 4 aylık hamile oyuncu Öykü Karayel'in son hali...

BEBEK GÖRÜNDÜ
İki yıl önce nikah masasına oturan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi. Çiftin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya giden ve tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sunan çiftten 4 aylık hamile olan Öykü Karayel'in son hali çok beğenildi.

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Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bebeği göründü! 4 aylık hamile oyuncu Öykü Karayel'in son hali...

İşte 4 aylık hamile Öykü Karayel'in son hali...

Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bebeği göründü! 4 aylık hamile oyuncu Öykü Karayel'in son hali...

Geçtiğimiz haftalarda da Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Öykü Karayel ile Can Bonomo, bebek sorularına yanıt vermemişti.

Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bebeği göründü! 4 aylık hamile oyuncu Öykü Karayel'in son hali...

ÖPMEYE DOYAMADI

Kahkaha atarak, sohbet eden ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı.
Mekan çıkışında gazetecilerin sorularına sessiz kalan Karayel, hamileliğini soran muhabirlere, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.

Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bebeği göründü! 4 aylık hamile oyuncu Öykü Karayel'in son hali...

"Eşinizin aşermeleri var mı?" sorusuna yanıt vermek istemeyen Can Bonomo, "Arkadaşlar çok kalabalık olduk. Malum koronavirüs var" diyerek, hızla oradan uzaklaştı.

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