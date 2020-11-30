Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bebeği göründü! 4 aylık hamile oyuncu Öykü Karayel'in son hali...

BEBEK GÖRÜNDÜ

İki yıl önce nikah masasına oturan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi. Çiftin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya giden ve tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sunan çiftten 4 aylık hamile olan Öykü Karayel'in son hali çok beğenildi.

