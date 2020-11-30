Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bebeği göründü! 4 aylık hamile oyuncu Öykü Karayel'in son hali...
2018 yılında hayatını şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren oyuncu Öykü Karayel 4 aylık hamile. Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti bebek heyecanı yaşarken, 30 yaşındaki Öykü Karayel ilk olarak mantı aşermişti. Şu sıralalar Kapadokya'da tatil yapan ünlü çiftten yeni paylaşım geldi. 4 aylık hamile Öykü Karayel'in karnı göründü...
BEBEK GÖRÜNDÜ
İki yıl önce nikah masasına oturan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi. Çiftin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya giden ve tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sunan çiftten 4 aylık hamile olan Öykü Karayel'in son hali çok beğenildi.