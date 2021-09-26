Kibariye bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Bülent Ersoy ile arasındaki fark dikkat çekti meğer göründüğü gibi değilmiş...

Asıl adı Bahriye Tokmak olan ünlü şarkıcı Kibariye, Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla her Pazar izleyici ile buluşan Benzemez Kimse Bize'nin bu haftaki konukları arasında yer aldı. Programla birlikte gündeme gelen Kibariye'nin özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.