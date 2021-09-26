Kibariye bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Bülent Ersoy ile arasındaki fark dikkat çekti meğer göründüğü gibi değilmiş...
Kibariye, Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla her Pazar izleyici ile buluşan Benzemez Kimse Bize'nin bu haftaki konukları arasında yer aldı. Programla birlikte gündeme gelen Kibariye'nin özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde dünyaya gelen ünlü sanatçının özellikle yaşı merak konusu oldu. Kibariye hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü sanatçının yaşını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kibariye'nin Bülent Ersoy ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Bakın Kibariye kaç yaşındaymış...
26.09.2021 16:22
- Son Güncelleme: 26.09.2021 16:22
Asıl adı Bahriye Tokmak olan ünlü şarkıcı Kibariye, Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla her Pazar izleyici ile buluşan Benzemez Kimse Bize'nin bu haftaki konukları arasında yer aldı. Programla birlikte gündeme gelen Kibariye'nin özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.