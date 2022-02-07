Camdaki Kız'ın Rafet Koroğlu'su Tamer Levent'in oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan şoke oldu meğer Ferhunde Hanımlar’ın yıldızı...
Camdaki Kız'ın Rafet Koroğlu'su Tamer Levent'in oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Rafet Koroğlu karakterini canlandıran Tamer Levent'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Ferhunde Hanımlar'ın yıldız isminin Tamer Levent'in oğlu olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Tamer Levent'in oğlu kimmiş...
07.02.2022 21:10
- Son Güncelleme: 07.02.2022 21:10
Tamer Levent, Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Rafet Koroğlu karakteriyle adından sık sık söz ettirdi.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Ferhunde Hanımlar'ın yıldız isminin Tamer Levent'in oğlu olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.