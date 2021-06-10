Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı meğer Burcu Biricik'in eşi...
Son dönemin en popüler isimlerinin arasında yer alan Burcu Biricik, dijital platformda yayınlanan Fatma dizisinin ardından oyunculuğuyla gündem olmuştu. Burcu Biricik şimdi ise özel hayatıyla gündeme geldi. Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakteriyle televizyon izleyicileriyle buluşan Burcu Biricik'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özel hayatını merak edip araştıran internet kullanıcıları Biricik'in eşini kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte detaylar…
Hem Fatma'daki hem de Camdaki Kız dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Burcu Biricik'in özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncunun özel hayatını merak eden internet kullanıcıları Biricik'in eşini kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…