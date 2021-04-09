Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik’in çocukluk fotoğrafı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı

Kırmızı Oda dizisinde can verdiği Boncuk karakteriyle beğeni toplayan Burcu Biricik, şimdi de Camdaki Kız'ın Nalan'ı olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Burcu Biricik'in özel hayatı ise merak konusu oldu. Eşi Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Burcu Biricik'in sosyal medya paylaşımları da çok konuşuldu. Biricik'in özellikle çocuklu yıllarına ait fotoğrafları dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Burcu Biricik'in çocukluk fotoğrafları…

09.04.2021 14:05 - Son Güncelleme: 09.04.2021 14:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





