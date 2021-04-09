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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik’in çocukluk fotoğrafı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı

Kırmızı Oda dizisinde can verdiği Boncuk karakteriyle beğeni toplayan Burcu Biricik, şimdi de Camdaki Kız'ın Nalan'ı olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Burcu Biricik'in özel hayatı ise merak konusu oldu. Eşi Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Burcu Biricik'in sosyal medya paylaşımları da çok konuşuldu. Biricik'in özellikle çocuklu yıllarına ait fotoğrafları dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Burcu Biricik'in çocukluk fotoğrafları…

09.04.2021 14:05 - Son Güncelleme: 09.04.2021 14:14
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik’in çocukluk fotoğrafı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı

Hayat Şarkısı dizisinde can verdiği Hülya Cevher karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Burcu Biricik, reklamcı Emre Yetkin ile 2015 yılında nişanlanmıştı. Ünlü çift, 30 Temmuz 2016 tarihinde ise nikah masasına oturmuştu.

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik’in çocukluk fotoğrafı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Burcu Biricik, eşiyle çıktığı tatillerden yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik’in çocukluk fotoğrafı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı

Burcu Biricik'in çocukluk yıllarına ait fotoğrafları ise büyük ilgi görüyor.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik’in çocukluk fotoğrafı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı

İşte Burcu Biricik başta olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik’in çocukluk fotoğrafı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı