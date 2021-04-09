Bugünkü
Takvim

Survivor Merve Aydın yarışma sonrası değişimiyle ağızları açık bıraktı! Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...

2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getiren, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Merve Aydın, dikkat çeken değişimi ile magazin gündemine geldi. 2014, 2015 ve 2018'de mücadele ettiği Survivor yarışmasında hırsıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın, sosyal medya paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

09.04.2021 14:08 - Son Güncelleme: 09.04.2021 14:08
Survivor Merve Aydın yarışma sonrası değişimiyle ağızları açık bıraktı! Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...

Survivor'da hırsıyla dikkat çeken iddialı isim Merve Aydın, yarışmaya damga vurmuştu. Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Merve Aydın yarışma sonrası değişimiyle ağızları açık bıraktı! Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...

Seyirciyi Tv8 ekranlarına kilitleyen Survivor finalisti Merve Aydın'ın inanılmaz değişimi gündem oldu.

Survivor Merve Aydın yarışma sonrası değişimiyle ağızları açık bıraktı! Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...

Aydın, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından adeta bambaşka birine dönüştü. Görenler tanıyamadı.

Survivor Merve Aydın yarışma sonrası değişimiyle ağızları açık bıraktı! Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...

Survivor yıldızının estetik sayesindeki son hali olay oldu. Survivor Merve'nin yeni tarzı ise büyük beğeni topladı.

Survivor Merve Aydın yarışma sonrası değişimiyle ağızları açık bıraktı! Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...

Survivor'ın finalisti Merve Aydın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla takipçilerini adeta büyüledi.