Survivor Merve Aydın yarışma sonrası değişimiyle ağızları açık bıraktı! Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...
2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getiren, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Merve Aydın, dikkat çeken değişimi ile magazin gündemine geldi. 2014, 2015 ve 2018'de mücadele ettiği Survivor yarışmasında hırsıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın, sosyal medya paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
09.04.2021 14:08
- Son Güncelleme: 09.04.2021 14:08