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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşka geldi ilk kez el eleler! Tatlıses sevgilisine bakın nasıl seslendi

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşka geldi ilk kez el eleler! Tatlıses sevgilisine bakın nasıl seslendi

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşka geldi! Çok konuşulan 'aşk karesi'nde Tatlıses sevgilisine yazdığı notla dikkat çekti. Geçtiğimiz yaz aylarına damga vuran ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. İşte geçtiğimiz hafta Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo'yu evlendiren İbrahim Tatlıses'in kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ile verdiği o poz ve yazdığı not...

21.10.2021 12:53 - Son Güncelleme: 21.10.2021 12:56
İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşka geldi ilk kez el eleler! Tatlıses sevgilisine bakın nasıl seslendi

İLK KEZ EL ELELER!

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşka geldi! Geçtiğimiz hafta oğlu İdo'yu evlendiren Tatlıses, sevgilisine bakın nasıl seslendi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşka geldi ilk kez el eleler! Tatlıses sevgilisine bakın nasıl seslendi

Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile objektif karşısına geçen İbrahim Tatlıses el ele oldukları bir karesini Instagram sayfasından paylaştı.

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşka geldi ilk kez el eleler! Tatlıses sevgilisine bakın nasıl seslendi

"BİZİMKİ LEB-İ ORMAN"

Tatlıses paylaştığı fotoğrafın altına, "Deniz kenarında bazı evler vardır ya lebiderya. Bizimki de leb-i orman!" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşka geldi ilk kez el eleler! Tatlıses sevgilisine bakın nasıl seslendi

İbo Show'da kendisinden 43 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz yaz aylarında sıkça gündeme gelen ikilinin Bodrum tatili dikkat çekmişti.

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşka geldi ilk kez el eleler! Tatlıses sevgilisine bakın nasıl seslendi

Tatlıses, programın ardından yaptığı açıklamayla ise olayın perde arkasını anlatmıştı. Tatlıses, "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" diyerek sözlerine açıklık getirmişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise sevgilisi Gülçin Karakaya'nın paylaşımıyla gündeme geldi.

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