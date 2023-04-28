Çağlar Ökten’in sır gibi sakladığı oğluna bakın! Seda Sayan paylaşmaya doyamadı! Görenin ağzı açık kaldı! Sıkı dostu Safiye Soyman...
Seda Sayan, geçen günlerde evliliklerinin birinci yıldönümünü kutladığı Çağlar Ökten ile gündeme gelmişti. Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Sayan, bu kez eşinin gözünden sakladığı oğlunu paylaşarak adından söz ettirdi. Artur'un dans ettiği anları yayınlayan Sayan'ın paylaşımını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Safiye Soyman, Nadide Sultan gibi isimlerden paylaşıma yorum gecikmedi. İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...
28.04.2023 09:28 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:35
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen sene Nisan ayında müzisyen Çağlar Ökten ile hayatını birleştirdi. Geçen günlerde birinci yıldönümlerini kutlayan ikiliden Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Sayan, eşinin gözünden sakladığı oğlunu paylaşarak adından söz ettirdi.
Çağlar Ökten'in oğlu Artur'un dans ettiği anları takipçileriyle paylaşan Sayan, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Seda Sayan'ın sıkı dostu Safiye Soyman, "Ay benim çocuğumuza nazar değecek. Hay maşallah maşallah Seda'cığım, Çağlar... Yavrum benim nasıl güzel bir çocuk, Allah nazardan saklasın ne büyük yetenek" yorumunda bulundu.