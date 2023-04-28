Çağlar Ökten’in sır gibi sakladığı oğluna bakın! Seda Sayan paylaşmaya doyamadı! Görenin ağzı açık kaldı! Sıkı dostu Safiye Soyman...

Seda Sayan'ın sıkı dostu Safiye Soyman, "Ay benim çocuğumuza nazar değecek. Hay maşallah maşallah Seda'cığım, Çağlar... Yavrum benim nasıl güzel bir çocuk, Allah nazardan saklasın ne büyük yetenek" yorumunda bulundu.