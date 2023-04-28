2’nci kez evlenen Şeyma Subaşı’nın annesinden beklenen hamle! Günler sonra ortaya çıktı! Ablası için “Hayatımda olmayacak” demişti...
Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa Ilıcalı adında bir evladı olan Şeyma Subaşı, uzun bir süredir aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te dünyaevine gireceğini duyurmuştu. Düğüne yalnızca 10 kişiyi davet eden Subaşı, ablası Kübra Açıl'ı törene davet etmediğini açıklamıştı. Herkesin önünde ablasına rest çeken Subaşı'nın anne ve babasının tavrı ise merak konusu olmuştu. Subaşı'nın annesinden günler sonra ilk hamle geldi. İşte detaylar...
28.04.2023 08:58 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:06
Şeyma Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı'nın babası Acun Ilıcalı il evliliğini noktaladıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı.
Ünlü ismin davetliler listesinde ablası Kübra Açıl'ın olmaması ise dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'na "Ablan düğüne davetli değil mi?" sorusunu yöneltti.