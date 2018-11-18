Mesut Özil ile Amine Gülşe evleniyor! 3 ayrı ülkede düğün yapacaklar
Amine Gülşe ile Arsenal'de oynayan Mesut Özil yakın bir tarihte evlenecek. 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile İngiltere-Arsenal'de oynayan Mesut Özil 2017'de nişanlanmıştı. Çift, 1 milyon liraya; Almanya, İsveç ve Türkiye'de olmak üzere 3 ayrı düğün yapacak. Oyuncu Amine Gülşe evlendikten sonra oyunculuğa devam edeceği ancak Mesut Özil'in konuyla ilgili bazı şartları olduğu ortaya çıktı. Amine Gülşe, senaryoları önce eşi Mesut Özil'e gösterecek...
18 Kasım 2018 Pazar, 13:02:46 Güncelleme: 13:21:37
DİĞER GALERİLER