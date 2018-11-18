Mesut Özil ile Amine Gülşe evleniyor! 3 ayrı ülkede düğün yapacaklar

Amine Gülşe ile Arsenal'de oynayan Mesut Özil yakın bir tarihte evlenecek. 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile İngiltere-Arsenal'de oynayan Mesut Özil 2017'de nişanlanmıştı. Çift, 1 milyon liraya; Almanya, İsveç ve Türkiye'de olmak üzere 3 ayrı düğün yapacak. Oyuncu Amine Gülşe evlendikten sonra oyunculuğa devam edeceği ancak Mesut Özil'in konuyla ilgili bazı şartları olduğu ortaya çıktı. Amine Gülşe, senaryoları önce eşi Mesut Özil'e gösterecek...

18 Kasım 2018 Pazar, 13:02:46 Güncelleme: 13:21:37
Mesut Özil ile Amine Gülşe evleniyor! 3 ayrı ülkede düğün yapacaklar

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile İngiltere-Arsenal'de oynayan Mesut Özil 2017'de nişanlanmıştı.

Mesut Özil ile Amine Gülşe evleniyor! 3 ayrı ülkede düğün yapacaklar

Çift henüz kesin gün belli olmasa da yakın bir tarihte evlenecek.

Mesut Özil ile Amine Gülşe evleniyor! 3 ayrı ülkede düğün yapacaklar

1 MİLYON LİRALIK DÜĞÜN

1 milyon liraya mal olacak düğün, üç ayrı ülkede yapılacak.

Mesut Özil ile Amine Gülşe evleniyor! 3 ayrı ülkede düğün yapacaklar

Düğün, Mesut Özil'in doğup büyüdüğü Almanya, Amine Gülşe'nin dünyaya geldiği İsveç ve akrabalarının yaşadığı Türkiye'de gerçekleşecek.

Mesut Özil ile Amine Gülşe evleniyor! 3 ayrı ülkede düğün yapacaklar

Bu arada çift evlilik sözleşmesi imzalamayacak.

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