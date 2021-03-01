Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ yalanlamıştı! Burcu Çağrı 'yalancı konumuna düşürüldüm' dedi fotoğraflarını tek tek ifşa etti
Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ yalanlamıştı! Burcu Çağrı fotoğraflarını tek tek ifşa etti. 2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel, 2008 - 20015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki erkek evlat dünyaya getirdi. Geçtiğimiz aylarda Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'un, eski manken Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Dört yıldır birlikte olduklarını iddia ettiği şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un, "Benim o kişiyle bir ilgim yok" sözleri üzerine eski manken Burcu Çağrı Instagram'dan, 'Yalancı konumuna düşürüldüm' dedi ve tek tek fotoğrafları ifşa etti.
İki çocuğun annesi manken ve sunucu Çağla Şıkel'den 2015 yılında boşanan ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un eski manken Burcu Çağrı'yla aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz aylarda ilişkinin duyulmasının ardından sosyal medyada Burcu Çağrı'nın Çağla Şıkel'e benzediğine dair çok sayıda yorum yapıldı.
"Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla! Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da, susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın. Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla. Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum. Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun. Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri."
Ortaköy'deki bir motosiklet dükkanında görüntülenen Emre Altuğ, Burcu Çağrı ile aşk yaşadığına dair haberler hatırlatılınca dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. 50 yaşındaki şarkıcı ve oyuncunun, "Benim o kişiyle bir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil" şeklindeki sözlerine Burcu Çağrı'nın ne diyeceği merak konusu olmuştu.