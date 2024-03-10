Çağla Şıkel’in ablası evlendi! Düğünde eski sevgilisiyle nikah şahidi oldu! 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ’dan sonra ilk defa...

Emre Altuğ ile 2008-2015 yılları arasında evli kalan iki çocuk annesi Çağla Şıkel, boşandıktan sonra aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuştu. Ancak ünlü çiftin ilişkisi uzun sürmemişti. İkili, Çağla Şıkel'in ablasının düğününde bir araya geldi. İş insanı Murat Filican ile evlenen Berna Şıkel'in düğününde nikah şahitleri Çağla Şıkel ve Nail Gönenli oldu. Şıkel ise düğünden kareleri sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. İşte detaylar...
Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendiği Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşandı. Bu evlilikten iki evladı olan Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu Nail Gönenli ile bozdu. Ancak ünlü çiftin ilişkisi uzun sürmedi.
İkili, Çağla Şıkel'in ablasının düğününde bir araya geldi. Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel dünyaevine girdi.
İş insanı Murat Filican ile evlenen Berna Şikel'in o mutlu gününden geriye kalan kareleri ise ablası Çağla Şikel paylaştı.