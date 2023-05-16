Çağla Şıkel'e evlilik teklifini mezar başında etmiş! Babasını kaybeden Emre Altuğ'u eski eşi yalnız bırakmamıştı o gerçek ortaya çıktı: "Babasının mezarı..."
Çağla Şıkel'e evlilik teklifini mezar başında etmiş! Babasını kaybeden Emre Altuğ'u eski eşi yalnız bırakmamıştı... Önceki gün babası Tuncer Altuğ'u toprağa veren Emre Altuğ ve eski eşi Çağla Şıkel ile ilgili o bilgiyi paylaşan Bircan Bali açıklamasıyla dikkat çekti. Uzay ve Kuzey adında iki evladı olan Çağla Şıkel'e Emre Altuğ bakın nasıl evlilik teklifi etmiş...
"BABASININ MEZARI BAŞINDA AĞLARKEN..."
Çağla Şıkel'e evlilik teklifini mezar başında etmiş! Babasını kaybeden Emre Altuğ'u eski eşi yalnız bırakmamıştı o gerçek ortaya çıktı.
2008 – 2015 yılları arasında evli kalan ve bu evlilikten iki erkek evlat sahibi olan Emre Altuğ ile Çağla Şıkel magazin basınının yakından takip ettiği ve örnek gösterdiği çiftlerden.
Babasının ölümü ile sarsılan Emre Altuğ önceki gün Tuncer Altuğ'a son görevini yerine getirdi. Emre Altuğ'u eski eşi Çağla Şıkel ve eski kayınvalidesi Asuman Şıkel yalnız bırakmadı.
Bir magazin programında Bircan Bali, Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasındaki manevi bağlılıktan bahsetti ve, "Çağla babası öldüğünde çok etkilenmiş ve babasının mezarı başında ağlarken Emre ona evlilik teklifi etmiş. Aralarında güçlü bir bağ var onların" dedi.
İki çocukları olan ve boşanmalarına rağmen dost kalmayı başarabilen Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in tanışma hikayesi merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin aşklarıyla tanışma hikayeleri...