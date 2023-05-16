Çağla Şıkel'e evlilik teklifini mezar başında etmiş! Babasını kaybeden Emre Altuğ'u eski eşi yalnız bırakmamıştı o gerçek ortaya çıktı: "Babasının mezarı..."

Bir magazin programında Bircan Bali, Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasındaki manevi bağlılıktan bahsetti ve, "Çağla babası öldüğünde çok etkilenmiş ve babasının mezarı başında ağlarken Emre ona evlilik teklifi etmiş. Aralarında güçlü bir bağ var onların" dedi.