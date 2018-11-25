Çağla Şıkel'den Tuvana Büyükçınar'ın fiziği hakkında yorum yapan takipçiye okkalı yanıt!

Çağla Şıkel, Tuvana Büyükçınar'ın fiziğini eleştiren takipçiye tokat gibi yanıt verdi. Şıkel, ünlü modacı Tuvana Büyükçınar'a, 'Çeneniz büyük. Estetik yaptırın' diyen takipçiye kayıtsız kalamadı. Çağla Şıkel, 'Size ne? Allah'ın yarattığına laf etmek büyük günah' sözleriyle takipçiye ders verdi.

25 Kasım 2018 Pazar, 13:02:58 Güncelleme: 13:08:10
Çağla Şıkelden Tuvana Büyükçınara yorum yapan takipçiye okkalı yanıt!

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN TOKAT GİBİ YANIT!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün yakın dostu modacı Tuvana Büyükçınar'a gelen olumsuz bir yoruma kayıtsız kalmadı. Şıkel, bir takipçinin ünlü modacıya "Burnunuz ve çeneniz çok büyük. Onları yaptırmanızı tavsiye ederim" diye yorum yapmasıyla küplere bindi.

Çağla Şıkelden Tuvana Büyükçınara yorum yapan takipçiye okkalı yanıt!

Ünlü model, "Şu şekilciliğinizden vazgeçin. Ya da böyleyseniz başkalarına karışmayın! Size ne el alemin çenesinden, gıdısından, selülitinden?" diye tepki gösterdi. Hızını alamayan Çağla Şıkel, şu sözlerle de takipçiye ders verdi:

Çağla Şıkelden Tuvana Büyükçınara yorum yapan takipçiye okkalı yanıt!

'YAPTIĞINIZ GÜNAH'

"Madem hesap açtınız o zaman siz de açın profilinizi; nereniz büyük biz de sizi eleştirelim. Allah'ın yarattığına laf etmek büyük günah bilmiyorsanız diye!".

Çağla Şıkelden Tuvana Büyükçınara yorum yapan takipçiye okkalı yanıt!

Ünlü modacıya destek çıkan 39 yaşındaki 2 çocuk annesi model de fiziği yüzünden sık sık eleştirilere maruz kalıyor. Hatta Şıkel, geçtiğimiz aylarda "Kilo alın biraz, iskelet gibi olmaz" diyen takipçisine "Rica etsem benim yerime siz alsanız" diyerek ayar vermişti.

Çağla Şıkelden Tuvana Büyükçınara yorum yapan takipçiye okkalı yanıt!

ÇAĞLA ŞIKEL DOSTUNA DESTEK ÇIKTI

Şıkel, defilelerinde de yer aldığı Tuvana Büyükçınar'a sarf edilen sözlere yanıt verip dostuna destek çıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Demet Akalın ile Okan Kurt buluştu, ortalık buz kesti!
Demet Akalın ile Okan Kurt buluştu, ortalık buz kesti!