ÇAĞLA ŞIKEL'DEN TOKAT GİBİ YANIT!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün yakın dostu modacı Tuvana Büyükçınar'a gelen olumsuz bir yoruma kayıtsız kalmadı. Şıkel, bir takipçinin ünlü modacıya "Burnunuz ve çeneniz çok büyük. Onları yaptırmanızı tavsiye ederim" diye yorum yapmasıyla küplere bindi.