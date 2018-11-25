Çağla Şıkel'den Tuvana Büyükçınar'ın fiziği hakkında yorum yapan takipçiye okkalı yanıt!
Çağla Şıkel, Tuvana Büyükçınar'ın fiziğini eleştiren takipçiye tokat gibi yanıt verdi. Şıkel, ünlü modacı Tuvana Büyükçınar'a, 'Çeneniz büyük. Estetik yaptırın' diyen takipçiye kayıtsız kalamadı. Çağla Şıkel, 'Size ne? Allah'ın yarattığına laf etmek büyük günah' sözleriyle takipçiye ders verdi.
25 Kasım 2018 Pazar, 13:02:58 Güncelleme: 13:08:10
ÇAĞLA ŞIKEL'DEN TOKAT GİBİ YANIT!
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün yakın dostu modacı Tuvana Büyükçınar'a gelen olumsuz bir yoruma kayıtsız kalmadı. Şıkel, bir takipçinin ünlü modacıya "Burnunuz ve çeneniz çok büyük. Onları yaptırmanızı tavsiye ederim" diye yorum yapmasıyla küplere bindi.
DİĞER GALERİLER