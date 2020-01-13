Çağla Şıkel'den sevgilisi Aydın Gürhan hakkında olay yanıt! Aydın Gürhan kimdir?
Çağla Şıkel, yıllar süren yalnızlığına son noktayı koydu. 2 çocuk annesi ünlü manken Çağla Şıkel'in, bir süredir barmen Aydın Gürhan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Şıkel, eşi Emre Altuğ ile 5 yıl önce boşandıktan sonra hayatına kimseyi almamıştı. 41 yaşındaki Çağla Şıkel, sevgilisi olduğu iddia edilen Aydın Gürhan hakkında sessizliğini bozdu. Sevgilisi "Öyle bir şey yok" derken Çağla Şıkel bakın nasıl yanıt verdi...
13.01.2020 13:15
- Son Güncelleme: 13.01.2020 13:17
Barmen Aydın Gürhan'dan sonra sessizliğini koruyan Çağla Şıkel'den iddialara dair sosyal medya hesabından bir yanıt geldi. Çıkan haberleri reddeden ünlü sunucu "İki gündür çok önemli bir eğitimdeydim. Bu esnada bana sormadan haber yapan ya da nazikçe sorup haber yapmayan gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
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