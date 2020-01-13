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Çağla Şıkel'den sevgilisi Aydın Gürhan hakkında olay yanıt! Aydın Gürhan kimdir?

Çağla Şıkel, yıllar süren yalnızlığına son noktayı koydu. 2 çocuk annesi ünlü manken Çağla Şıkel'in, bir süredir barmen Aydın Gürhan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Şıkel, eşi Emre Altuğ ile 5 yıl önce boşandıktan sonra hayatına kimseyi almamıştı. 41 yaşındaki Çağla Şıkel, sevgilisi olduğu iddia edilen Aydın Gürhan hakkında sessizliğini bozdu. Sevgilisi "Öyle bir şey yok" derken Çağla Şıkel bakın nasıl yanıt verdi...

13.01.2020 13:15 - Son Güncelleme: 13.01.2020 13:17
Çağla Şıkel'den sevgilisi Aydın Gürhan hakkında olay yanıt! Aydın Gürhan kimdir?

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile 5 sene evvel evliliklerini sonlandıran Çağla Şıkel hakkında önceki gün magazin gündemini sarsan aşk iddiası ortaya atılmıştı. Çıkan haberlere göre Şikel, barmen Aydın Gürhan ile yeni bir aşka yelken açtı.

Çağla Şıkel'den sevgilisi Aydın Gürhan hakkında olay yanıt! Aydın Gürhan kimdir?

Ünlü model Çağla Şıkel ve barmen Aydın Gürhan'ın uzun bir süredir beraber olduğu ve gözlerden uzak aşk yaşadıkları iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gürhan, haberleri yalanlayarak "Öyle bir şey yok" dedi.

Çağla Şıkel'den sevgilisi Aydın Gürhan hakkında olay yanıt! Aydın Gürhan kimdir?

Barmen Aydın Gürhan'dan sonra sessizliğini koruyan Çağla Şıkel'den iddialara dair sosyal medya hesabından bir yanıt geldi. Çıkan haberleri reddeden ünlü sunucu "İki gündür çok önemli bir eğitimdeydim. Bu esnada bana sormadan haber yapan ya da nazikçe sorup haber yapmayan gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Çağla Şıkel'den sevgilisi Aydın Gürhan hakkında olay yanıt! Aydın Gürhan kimdir?

ÇAĞLA ŞIKEL'İN SEVGİLİSİ AYDIN GÜRHAN KİMDİR?

Magazin dünyasını sarsan haberden sonra gizlerin çevrildiği barmen Aydın Gürhan ise merak konusu oldu.

Çağla Şıkel'den sevgilisi Aydın Gürhan hakkında olay yanıt! Aydın Gürhan kimdir?

Magazin dünyasına uzak bir isim olan Aydın Gürhan, beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor.

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