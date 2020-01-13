Çağla Şıkel'den sevgilisi Aydın Gürhan hakkında olay yanıt! Aydın Gürhan kimdir?

Çağla Şıkel, yıllar süren yalnızlığına son noktayı koydu. 2 çocuk annesi ünlü manken Çağla Şıkel'in, bir süredir barmen Aydın Gürhan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Şıkel, eşi Emre Altuğ ile 5 yıl önce boşandıktan sonra hayatına kimseyi almamıştı. 41 yaşındaki Çağla Şıkel, sevgilisi olduğu iddia edilen Aydın Gürhan hakkında sessizliğini bozdu. Sevgilisi "Öyle bir şey yok" derken Çağla Şıkel bakın nasıl yanıt verdi...

13.01.2020 13:15 - Son Güncelleme: 13.01.2020 13:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





