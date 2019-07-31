Çağla Şıkel'den çok konuşulan havuz paylaşımı: Boy veriyorum!
Çağla Şıkel, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden. 40 yaşındaki güzel manken, son olarak havuzda çekildiği bir fotoğrafını "Boy veriyorumdur" notuyla paylaştı. Bodrum'da çocuklarıyla tatilde olan Çağla Şıkel'in bu paylaşımı, 1 saat içinde milyonlarca kullanıcı tarafından beğenildi. Pınar Altuğ, Buse Varol, Tülin Şahin gibi bir çok ünlü isminde aralarında olduğu bir çok kişi fotoğrafın altını yorumla doldurdu. İşte Çağla Şıkel ve diğer ünlülerin çok konuşulan tatil pozları!
31.07.2019 12:50
- Son Güncelleme: 31.07.2019 12:58
Çağla Şıkel, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Nurgül Yeşilçay gibi son dönemlerde yaptığı espirili paylaşımlarıyla dikkat çeken 40 yaşındaki güzel manken, Instagram hesabından havuzun içinde olduğu bir fotoğrafı, "Boy veriyorumdur!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Şıkel, kusursuz fiziği ve espirili notuyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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