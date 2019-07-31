Çağla Şıkel'den çok konuşulan havuz paylaşımı: Boy veriyorum!

Çağla Şıkel, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Nurgül Yeşilçay gibi son dönemlerde yaptığı espirili paylaşımlarıyla dikkat çeken 40 yaşındaki güzel manken, Instagram hesabından havuzun içinde olduğu bir fotoğrafı, "Boy veriyorumdur!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Şıkel, kusursuz fiziği ve espirili notuyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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