Çağla Şıkel'den bomba itiraf! “Şiddete uğradığım” diyen Çağla meğer…
Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Çağla Şıkel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medya hesabında yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini süsleyen ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, düzgün fiziğiyle de beğeni topluyor. Yoğun iş temposuna rağmen hayatı dolu dolu yaşayan Şıkel'in bitmek bilmeyen enerjisi ise parmak ısırtıyor. Hem iş hem de özel hayatıyla çok konuşulan Şıkel, ünlüler dünyasında en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ancak her zaman neşeli halleriyle görmeye alışık olduğumuz Şıkel de birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Verdiği bir röportajda hakkında bilinmeyenler anlatan Şıkel, "Psikolojik ve sözel şiddete uğradığımı fark ettim" diyerek bir itirafta bulundu.
Günaydın'a konuşan Çağla Şıkel, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü model, çocukluk yılları hakkında şunları söyledi: "Güzel ve sıcak bir ailede büyüdüm. Hep keyifli ve güzel zamanlarımızı hatırlıyorum. Ablamla ilişkimizin bu dönemlere nazaran kötü olduğunu ve anlaşamadığımızı hatırlıyorum. (gülüyor) İkimiz de sokakta arkadaşlarımızla oynayarak büyüdük.
En büyük hayalim balerin olmaktı. Hayallerine ulaşmak için annesini de peşinden sürükleyen bir çocuktum hep. Bir şekilde Bakırköy'de bir bale kursuna yazdırdım kendimi. Sonra Kadıköy konservatuarı peşinden Mimar Sinan Üniversitesi ve Atatürk Kültür Merkezi serüvenlerimde annesini de peşine takan, tuttuğunu koparan ve istediğini yaptıran bir çocuktum"
Çağla Şıkel, 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra hayatında neler değiştiğini de şöyle anlattı: "Hayatım tamamen değişti desek daha doğru olur. Ancak yarışmadan sonra 1 yıl daha okulum devam etti ve Mimar Sinan üniversitesini tamamladım. O biraz yumuşak bir geçiş gibi oldu ama sonrasında camia değişikliği benim için çok sert oldu. Hiç tanımadığım bir ortamda tanımadığım insanlarla beraberdim.
Alışmak için şöyle bir şansım vardı. O dönemlerde defilelerde çokça dans ediliyordu. Danslarla bütün kıyafetler sunuluyordu. O yüzden kendimi iyi hissettiğim bir alandı ve modelliğe geçişte bir sıkıntı yaşamadım. Tanınmaya başlamanın verdiği tuhaf hisler hem bende, hem ailemde hem de arkadaş çevremde yaşandı. Ama yine de yumuşak bir geçiş olduğunu düşünüyorum. İşimi sevdikçe ve başarılı olduğumu gördükçe uyum sağlanıyor zaten"
YouTube'da fırtınalar estiren Şıkel, platformla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aslında YouTube'a giriş niyetimle şimdiki niyetim hiç değişmedi. Herkes YouTube kanalı açıyor diye kanal açan biri olmadım. Anlatacak şeylerim var, kendi kanalım olsun insanlara anlatayım, sohbet edeyim, deneyimlerimi paylaşayım, yenilikleri paylaşayım niyetiyle başladım 2017 yılında. Ve işte 1 milyon aboneyi çoktan geçtik. Çok güzel paylaşımlarımız oluyor. Bir şey anlatmak istediğimde evimde kameramı açıp insanlarla paylaşabileceğimi bilmenin verdiği bir özgürlük platformu benim için YouTube. İçerik olarak da güncel konuları paylaşıyorum, kendi duygularımı, kozmetik dünyasında keşfettiklerimi, teknolojik gelişmeleri, okuduğum kitapları ve hayattan öğrendiklerimi paylaşmaya devam ediyorum"