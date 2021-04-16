Çağla Şıkel'den bomba itiraf! “Şiddete uğradığım” diyen Çağla meğer…

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Çağla Şıkel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medya hesabında yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini süsleyen ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, düzgün fiziğiyle de beğeni topluyor. Yoğun iş temposuna rağmen hayatı dolu dolu yaşayan Şıkel'in bitmek bilmeyen enerjisi ise parmak ısırtıyor. Hem iş hem de özel hayatıyla çok konuşulan Şıkel, ünlüler dünyasında en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ancak her zaman neşeli halleriyle görmeye alışık olduğumuz Şıkel de birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Verdiği bir röportajda hakkında bilinmeyenler anlatan Şıkel, "Psikolojik ve sözel şiddete uğradığımı fark ettim" diyerek bir itirafta bulundu.

16.04.2021 16:11 - Son Güncelleme: 16.04.2021 16:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





