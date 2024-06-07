Çağla Şıkel'den 3.çocuk sinyali! "Erken menopoz durumum var" deyip yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti

4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. Son olarak Emre Altuğ ile boşanan manken Çağla Şıkel, hakkında çıkan "kız çocuk için yumurtalarını dondurdu" haberlerine dair çarpıcı sözler sarf etti. Haberi doğrulayan Şıkel, tekrar anne olabileceğinin sinyalini verdi.