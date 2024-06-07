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Çağla Şıkel'den 3.çocuk sinyali! "Erken menopoz durumum var" deyip yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti

4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. Son olarak Emre Altuğ ile boşanan manken Çağla Şıkel, hakkında çıkan "kız çocuk için yumurtalarını dondurdu" haberlerine dair çarpıcı sözler sarf etti. Haberi doğrulayan Şıkel, tekrar anne olabileceğinin sinyalini verdi.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 07:04 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:04
Çağla Şıkel’den 3.çocuk sinyali! Erken menopoz durumum var deyip yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti 1

Çağla Şıkel, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programa konuk oldu. Program boyunca duygusal haliyle dikkat çeken ünlü isim; babasından, ailesinden ve çocuklarından bahsederken gözyaşlarına engel olamadı.

Çağla Şıkel’den 3.çocuk sinyali! Erken menopoz durumum var deyip yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti 2

"Ortaokulda sınıfın en kısasıydım. Dizlerimde ve bileklerimde müthiş ağrılarla birden uzadım ve 1.82'ye çıktım" diyen Şıkel, "Babamın yokluğunda aileme baba oldum. Babamın sevgisini başka bir adamla doldurmaya çalıştım. Hepimizin doğal ihtiyacı o sevgiyi görmek..." cümleleriyle babasının boşluğunda yaşadıklarını anlatmaya çalıştı.

Çağla Şıkel’den 3.çocuk sinyali! Erken menopoz durumum var deyip yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti 3

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"
Hayata dair korkuları hakkında Şıkel, "Kendimi kaybetmekten çok korkuyorum. Uyanık olup, bilincimi kaybetmekten çok korkuyorum" ifadelerini kullandı.

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