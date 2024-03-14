Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğulları koca adam oldu! 7 yıllık evliliğin meyveleri! Çağla’nın 2 numarası tıpkı babasının kopyası...

2008 yılında evlenerek magazin gündemine oturan başarılı şarkıcı Emre Altuğ ve ünlü manken Çağla Şıkel, evlilikleri boyunca sıkça magazin dünyasının odak noktası oldular. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay isimlerini verdikleri iki oğulları dünyaya geldi. Sekiz yıl süren evliliklerinin ardından ayrılan çift, çocuklarıyla olan güçlü bağlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabından paylaştığı, büyüyen oğulları Kuzey ve Uzay'ın fotoğrafları, izleyenleri şaşkına çeviriyor. İşte, Çağla Şıkel'in herkesin beğenisini toplayan o paylaşımı ve büyüyen çocukları hakkında detaylar...