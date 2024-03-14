9 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Zahide Yetiş'in 6 yaşındaki oğluna bakın! Aras babasının kopyası...

Ünlü televizyon sunucusu Zahide Yetiş, "Mutfak Bahane" ve "Yeniden Başlasak" gibi programlarla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşiyle 9 yıllık evliliğini sessiz sedasız sonlandırdığını duyurduğunda, birçok kişi bu haber karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Zahide Yetiş, 44 yaşındaki başarılı kariyerine paralel olarak özel hayatındaki değişikliklerle de dikkat çekiyor. Müge Anlı ile yakın arkadaşlık ilişkisi de bilinen Zahide Yetiş, 2018 yılında evliliğinin ilk meyvesi olan oğlu Aras'ı dünyaya getirdi.
Sosyal medya hesabından oğlu Aras ile sık sık paylaşım yapan Yetiş, takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. Aras'ın fotoğraflarını gören pek çok takipçi, onun babasına olan benzerliğine "Babasının kopyası" yorumlarıyla dikkat çekiyor. Zahide Yetiş'in oğlu Aras, böylece sosyal medyada da ilgi odağı olmayı başarıyor. Zahide Yetiş'in hem başarılı kariyer yaşantısı hem de anne olarak yaşadığı mutluluğu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor.
ATV ekranlarında Mutfak Bahane programı ile adından söz ettiren Zahide Yetiş sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Sosyal medyada aktifliğiyle bilinen Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş'in özel hayatı da hep merak konusu oldu.
2014 yılında iş adamı Cem Arısoy ile evlenen Zahide Yetiş, 2018 yılında evliliğinin ilk meyvesi Aras'ı kucağına almıştı.