9 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Zahide Yetiş'in 6 yaşındaki oğluna bakın! Aras babasının kopyası...

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Sosyal medya hesabından oğlu Aras ile sık sık paylaşım yapan Yetiş, takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. Aras'ın fotoğraflarını gören pek çok takipçi, onun babasına olan benzerliğine "Babasının kopyası" yorumlarıyla dikkat çekiyor. Zahide Yetiş'in oğlu Aras, böylece sosyal medyada da ilgi odağı olmayı başarıyor. Zahide Yetiş'in hem başarılı kariyer yaşantısı hem de anne olarak yaşadığı mutluluğu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

ATV ekranlarında Mutfak Bahane programı ile adından söz ettiren Zahide Yetiş sosyal medyada ilgi odağı oldu.