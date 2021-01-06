Çağla Şıkel ve çocuklarını ölümle tehdit eden şahıs bakın kim çıktı! Savunması akıl alır gibi değil...
Çağla Şıkel ve çocuklarını ölümle tehdit eden şahsın kimliği tespit edildi. 17 Ekim'de e-posta yoluyla ölüm tehdidi alan manken Çağla Şıkel, yaşanan tatsız olayın ardından hemen avukatını aramış ve suç duyurusunda bulunmuştu. Mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsü sonrasında savcılık şahsı tespit etti. Çağla Şıkel ve çocuklarına kabusu yaşatan kişi bakın kim çıktı...
Çağla Şıkel ve çocuklarını ölümle tehdit eden şahıs bakın kim çıktı! Savunması akıl alır gibi değil... Ünlü manken Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi. "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.