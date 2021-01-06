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Çağla Şıkel ve çocuklarını ölümle tehdit eden şahıs bakın kim çıktı! Savunması akıl alır gibi değil...

Çağla Şıkel ve çocuklarını ölümle tehdit eden şahsın kimliği tespit edildi. 17 Ekim'de e-posta yoluyla ölüm tehdidi alan manken Çağla Şıkel, yaşanan tatsız olayın ardından hemen avukatını aramış ve suç duyurusunda bulunmuştu. Mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsü sonrasında savcılık şahsı tespit etti. Çağla Şıkel ve çocuklarına kabusu yaşatan kişi bakın kim çıktı...

Sabah
06.01.2021 10:49 - Son Güncelleme: 06.01.2021 10:49
Çağla Şıkel ve çocuklarını ölümle tehdit eden şahıs bakın kim çıktı! Savunması akıl alır gibi değil...

Çağla Şıkel ve çocuklarını ölümle tehdit eden şahıs bakın kim çıktı! Savunması akıl alır gibi değil... Ünlü manken Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi. "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel ve çocuklarını ölümle tehdit eden şahıs bakın kim çıktı! Savunması akıl alır gibi değil...

BALIKESİR'DE TUTUKLU

Mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsünü savcılığa sunan Şıkel, söz konusu kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

Çağla Şıkel ve çocuklarını ölümle tehdit eden şahıs bakın kim çıktı! Savunması akıl alır gibi değil...

Soruşturma kapsamında mesajı atan şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. R.S. isimli sosyal medya kullanıcısının, mesajı attığı 17 Ekim'den bir gün önce hükümlü bulunduğu Balıkesir Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı belirlendi.

Çağla Şıkel ve çocuklarını ölümle tehdit eden şahıs bakın kim çıktı! Savunması akıl alır gibi değil...

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İfadesi alınan R.S., "Sosyal medya hesabımdan yapılan paylaşımlarına baktım. Çağla Şıkel ve oğlunun videolarını gördüm.Özel hayatını çok ifşa ediyordu. Amacım Şıkel'i uyarmaktı" diyerek kendisini savundu.

Çağla Şıkel ve çocuklarını ölümle tehdit eden şahıs bakın kim çıktı! Savunması akıl alır gibi değil...

Savcılığın konuyla ilgisi soruşturması devam ediyor.

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