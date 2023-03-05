Çağla Şıkel - Nail Gönenli aşkı doludizgin! Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile 8 yıl önce boşanmıştı...
Çağla Şıkel ve sevgilisi Nail Gönenli aşkı doludizgin! Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile 8 yıl önce boşanmıştı... 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Ancak Şıkel son dönemde sevgilisi Nail Gönenli ile gündemde. Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile gecelerde boy gösteriyor. İşte aşıkların görüntüleri...
05.03.2023 09:57 - Son Güncelleme: 05.03.2023 10:11
Çağla Şıkel - Nail Gönenli aşkı doludizgin! Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile 8 yıl önce boşanmıştı...