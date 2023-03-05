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Haberler Magazin Çağla Şıkel - Nail Gönenli aşkı doludizgin! Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile 8 yıl önce boşanmıştı...

Çağla Şıkel - Nail Gönenli aşkı doludizgin! Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile 8 yıl önce boşanmıştı...

Çağla Şıkel ve sevgilisi Nail Gönenli aşkı doludizgin! Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile 8 yıl önce boşanmıştı... 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Ancak Şıkel son dönemde sevgilisi Nail Gönenli ile gündemde. Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile gecelerde boy gösteriyor. İşte aşıkların görüntüleri...

05.03.2023 09:57 - Son Güncelleme: 05.03.2023 10:11
Çağla Şıkel - Nail Gönenli aşkı doludizgin! Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile 8 yıl önce boşanmıştı...

Çağla Şıkel - Nail Gönenli aşkı doludizgin! Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile 8 yıl önce boşanmıştı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel - Nail Gönenli aşkı doludizgin! Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile 8 yıl önce boşanmıştı...

Aşk orucunu bozan Çağla artık kaçmıyor...

Çağla Şıkel - Nail Gönenli aşkı doludizgin! Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile 8 yıl önce boşanmıştı...

Adı son dönemde pek çok isimle anılsa da net olarak bir açıklama yapmayan Çağla Şıkel sonunda aşk bombasını patlatmıştı.

Çağla Şıkel - Nail Gönenli aşkı doludizgin! Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile 8 yıl önce boşanmıştı...

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı.

Çağla Şıkel - Nail Gönenli aşkı doludizgin! Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile 8 yıl önce boşanmıştı...

Ayrıldıktan sonra yıllardır örnek bir davranış sergileyen ünlü çiftten kötü haberler gelmişti.

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