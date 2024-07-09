Çağla Şıkel leopar desenli mayosu ile sosyal medyayı salladı! Bacaklarını görenler gözlerine inanamadı! Kim der 2 çocuk annaesi

Ekranların sevilen yüzü Çağla Şıkel, hem iş hayatı hem de özel yaşamıyla adından sıkça söz ettiriyor. Uzun bir süredir tatilde olan Şıkel, bu tatilden kareler paylaşmayı da ihmal etmiyor. Şıkel'in Çeşme'de verdiği pozlar ve fit vücudunu görenler gözlerine inanamadı. Bu karelere "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı.