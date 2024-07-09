Çağla Şıkel leopar desenli mayosu ile sosyal medyayı salladı! Bacaklarını görenler gözlerine inanamadı! Kim der 2 çocuk annaesi

Ekranların sevilen yüzü Çağla Şıkel, hem iş hayatı hem de özel yaşamıyla adından sıkça söz ettiriyor. Uzun bir süredir tatilde olan Şıkel, bu tatilden kareler paylaşmayı da ihmal etmiyor. Şıkel'in Çeşme'de verdiği pozlar ve fit vücudunu görenler gözlerine inanamadı. Bu karelere "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı.
Genç yaşlarda kariyer basamaklarını bir bir çıkan Çağla Şıkel, gerek özel hayatıyla gerekse başarılı iş hayatıyla adından söz ettiriyor.
Son günlerde oğulları Kuzey ve Uzay ile uzun bir tatile çıkan Şıkel, bu tatilden sık sık kareler de paylaşıyor.
Türkiye'nin sevilen ve yıllara meydan okuyan güzellik ikonlarından biri olan Çağla Şıkel'in paylaştığı karelerde sağlıklı ve fit görünümü de dikkat çekiyor.