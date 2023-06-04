Çağla Şıkel ile Çelik'i görenlerin nutku tutuldu! "Benimle evlenir misin?" dedi herkesin ağzı açık kaldı! Meğer 25 yıl önce...
Çağla Şıkel ile Çelik'i görenlerin nutku tutuldu! "Benimle evlenir misin?" dedi herkesin ağzı açık kaldı! Meğer 25 yıl önce Çağla Şıkel, Çelik'in klibinde rol almış... Son dönemde avukat sevgilisi Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile 2008 yılında evlenmiş, 2015 yılında ise boşanmıştı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan Çağla Şıkel'in eski halini görenler şaştı kaldı. İşte Çağla Şıkel'in eski hali...
04.06.2023 10:24 - Son Güncelleme: 04.06.2023 10:48