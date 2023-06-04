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Haberler Magazin Çağla Şıkel ile Çelik'i görenlerin nutku tutuldu! "Benimle evlenir misin?" dedi herkesin ağzı açık kaldı! Meğer 25 yıl önce...

Çağla Şıkel ile Çelik'i görenlerin nutku tutuldu! "Benimle evlenir misin?" dedi herkesin ağzı açık kaldı! Meğer 25 yıl önce...

Çağla Şıkel ile Çelik'i görenlerin nutku tutuldu! "Benimle evlenir misin?" dedi herkesin ağzı açık kaldı! Meğer 25 yıl önce Çağla Şıkel, Çelik'in klibinde rol almış... Son dönemde avukat sevgilisi Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile 2008 yılında evlenmiş, 2015 yılında ise boşanmıştı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan Çağla Şıkel'in eski halini görenler şaştı kaldı. İşte Çağla Şıkel'in eski hali...

04.06.2023 10:24 - Son Güncelleme: 04.06.2023 10:48
Çağla Şıkel ile Çelik’i görenlerin nutku tutuldu! Benimle evlenir misin? dedi herkesin ağzı açık kaldı! Meğer 25 yıl önce...

Çağla Şıkel ile Çelik'i görenlerin nutku tutuldu! "Benimle evlenir misin?" dedi herkesin ağzı açık kaldı! Meğer 25 yıl önce Çağla Şıkel ile Çelik aynı kliptelermiş...

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Çağla Şıkel ile Çelik’i görenlerin nutku tutuldu! Benimle evlenir misin? dedi herkesin ağzı açık kaldı! Meğer 25 yıl önce...

Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki erkek evlat dünyaya getiren ve "Onlar benim enerji kaynağım" diyen Çağla Şıkel'i görenler şaşkına döndü.

Çağla Şıkel ile Çelik’i görenlerin nutku tutuldu! Benimle evlenir misin? dedi herkesin ağzı açık kaldı! Meğer 25 yıl önce...

Son dönemde avukat Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel eski haliyle sosyal medya gündeminde.

Çağla Şıkel ile Çelik’i görenlerin nutku tutuldu! Benimle evlenir misin? dedi herkesin ağzı açık kaldı! Meğer 25 yıl önce...

Her daim güzelliği ve fit görüntüsüyle adından söz ettirmeyi başaran Çağla Şıkel'in 1998 yılındaki halini görenlerin ağzı açık kalıyor.

Çağla Şıkel ile Çelik’i görenlerin nutku tutuldu! Benimle evlenir misin? dedi herkesin ağzı açık kaldı! Meğer 25 yıl önce...

Ünlü modelin yıllar önce klipte oynadığını ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemezken dişindeki teller de dikkatlerden kaçmadı.

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