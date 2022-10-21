Çağla Şıkel hakkında bomba aşk iddiası! Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen isim bakım kim! Emre Altuğ'yla boşanma sözleşmesi sonrası...
43 yaşındaki ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel hakkında bomba aşk iddiası... Geçtiğimiz günlerde eski eşi ve iki çocuğunun babası Emre Altuğ ile bir boşanma sözleşmesi yaptığı ortaya çıkan, sözleşmede 'sevgilileriyle yan yana görüntülenmeme' şartı bulunan Çağla Şıkel'in adı Tolga Akış'tan sonra bu kez bomba bir isimle daha anıldı. İşte Çağla Şıkel'in yeni aşkı olduğu iddia edilen o isim.
21.10.2022 08:51 - Son Güncelleme: 21.10.2022 08:51
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden iki oğulları dünyaya gelen çift, 2015 yılında ise boşanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde adı Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la anılan Çağla Şıkel'ın adı yine bir aşk dedikodusuna karıştı.
Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, son dönemin en popüler fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile yakınlaştı.