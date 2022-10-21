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Haberler Magazin Çağla Şıkel hakkında bomba aşk iddiası! Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen isim bakım kim! Emre Altuğ'yla boşanma sözleşmesi sonrası...

Çağla Şıkel hakkında bomba aşk iddiası! Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen isim bakım kim! Emre Altuğ'yla boşanma sözleşmesi sonrası...

43 yaşındaki ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel hakkında bomba aşk iddiası... Geçtiğimiz günlerde eski eşi ve iki çocuğunun babası Emre Altuğ ile bir boşanma sözleşmesi yaptığı ortaya çıkan, sözleşmede 'sevgilileriyle yan yana görüntülenmeme' şartı bulunan Çağla Şıkel'in adı Tolga Akış'tan sonra bu kez bomba bir isimle daha anıldı. İşte Çağla Şıkel'in yeni aşkı olduğu iddia edilen o isim.

21.10.2022 08:51 - Son Güncelleme: 21.10.2022 08:51
Çağla Şıkel hakkında bomba aşk iddiası! Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen isim bakım kim! Emre Altuğ’yla boşanma sözleşmesi sonrası...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden iki oğulları dünyaya gelen çift, 2015 yılında ise boşanmıştı.

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Çağla Şıkel hakkında bomba aşk iddiası! Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen isim bakım kim! Emre Altuğ’yla boşanma sözleşmesi sonrası...

Katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulunan Altuğ'un, eski eşi Çağla Şıkel ile boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıkmıştı. Sözleşmedeki tazminat detayı ise herkesi şaşırtmıştı.

Çağla Şıkel hakkında bomba aşk iddiası! Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen isim bakım kim! Emre Altuğ’yla boşanma sözleşmesi sonrası...

Geçtiğimiz günlerde adı Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la anılan Çağla Şıkel'ın adı yine bir aşk dedikodusuna karıştı.

Çağla Şıkel hakkında bomba aşk iddiası! Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen isim bakım kim! Emre Altuğ’yla boşanma sözleşmesi sonrası...

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, son dönemin en popüler fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile yakınlaştı.

Çağla Şıkel hakkında bomba aşk iddiası! Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen isim bakım kim! Emre Altuğ’yla boşanma sözleşmesi sonrası...

1 ay önce tanışan ikili birbirlerinin enerjisinden etkilendi ve görüşmeye başladı.

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