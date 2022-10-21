Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin savcısı Gökmen Kasabalı’nın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Onu da çok yakından tanıyoruz! Meğer...

Kariyeri boyunca Diriliş Ertuğrul, İki Yalancı, Elde Var Hayat, Sarı Zeybek, Kurtlar Vadisi Pusu gibi başarılı pek çok yapımda rol alan oyuncu, Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Savcı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.