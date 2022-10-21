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Haberler Magazin Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin savcısı Gökmen Kasabalı’nın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Onu da çok yakından tanıyoruz! Meğer...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin savcısı Gökmen Kasabalı’nın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Onu da çok yakından tanıyoruz! Meğer...

Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın başrolü paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Savcı karakterini canlandıran Gökmen Kasabalı'nın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Aralarında 5 yaş olan iki oyuncunun kardeş olduklarını ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gökmen Kasabalı'nın çok yakından tanıdığımız oyuncu kardeşi bakın kim...

21.10.2022 01:42 - Son Güncelleme: 21.10.2022 01:42
Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin savcısı Gökmen Kasabalı’nın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Onu da çok yakından tanıyoruz! Meğer...

Ünlü oyuncu Gökmen Kasabalı, geçen haftalarda Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın başrolü paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin savcısı Gökmen Kasabalı’nın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Onu da çok yakından tanıyoruz! Meğer...

Kariyeri boyunca Diriliş Ertuğrul, İki Yalancı, Elde Var Hayat, Sarı Zeybek, Kurtlar Vadisi Pusu gibi başarılı pek çok yapımda rol alan oyuncu, Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Savcı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin savcısı Gökmen Kasabalı’nın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Onu da çok yakından tanıyoruz! Meğer...

Yayınlanan son bölümün ardından ise oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin savcısı Gökmen Kasabalı’nın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Onu da çok yakından tanıyoruz! Meğer...

Gökmen Kasabalı hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin savcısı Gökmen Kasabalı’nın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Onu da çok yakından tanıyoruz! Meğer...

İşte başta Gökmen Kasabalı olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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