Çağla Şıkel form sırrını anlattı anlatmasına ama bir sorun var "Yediklerini söylesen daha kolaydı" 45'lik Çağla aç geziyor

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri... 44 yaşındaki ünlü isim bir süredir doludizgin aşk yaşadığı abukat Nail Gönenli ile ayrıldığını duyurmuştu geçtiğimiz günlerde. Şıkel bu kez, form sırlarıyla gündemde. Beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini söyleyen Şıkel'ın listesini gören "E ne yiyor bu kadın?" demeden edemedi.