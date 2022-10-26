Çağla Şıkel durdu durdu bombaladı 'aldatıldığım yerde durmam öyle bir bırakırım ki inanamazsın' Emre Altuğ'uyla sözleşmesi ortaya çıkmıştı
43 yaşındaki ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel hakkında bomba aşk iddiası... Geçtiğimiz günlerde eski eşi ve iki çocuğunun babası Emre Altuğ ile bir boşanma sözleşmesi yaptığı ortaya çıkan, sözleşmede 'sevgilileriyle yan yana görüntülenmeme' şartı bulunan Çağla Şıkel'in Ali Kalyoncu ile anılmıştı. Çağla Şıkel, önceki gün katıldığı bir programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Aldatıldığımı görsem ben burada dakika durmam giderim değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim. Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım. Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın.
"MARKA BİR ÇANTA BENİM ALIN TERİMİ HAK ETMİYOR"
43 yaşındaki Şıkel, "Marka çanta seviyor musun? sorusu üzerine, "Hiç yok, sıfır. Artık bilinçli alışveriş yapıyorum. Marka takıntım yok. Mesela bir çantayı aldım, çok para verdim, çok heyecanlıyım. Birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. Kendi kendime 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum" açıklamasını yaptı.