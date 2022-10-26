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Haberler Magazin Hadise'nin doğum günü pastasının fiyatı mutfak geçindirir! Kendisini fenomen ve olağanüstü olarak tanımlayana Hadise...

Hadise'nin doğum günü pastasının fiyatı mutfak geçindirir! Kendisini fenomen ve olağanüstü olarak tanımlayana Hadise...

30 Nisan'da evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşandı. 5 aylık evliliğin bitme nedeni, sonrasında yaşananlar günlerdir magazin gündemindeki yerini koruyor. Ortaya atılan iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Tüm bunlar olurken Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı sallıyor. Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlamıştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının pastasının fiyatı hakkında ortaya atılan iddialara akıl alır gibi değil.

26.10.2022 09:27 - Son Güncelleme: 26.10.2022 09:27
Hadise’nin doğum günü pastasının fiyatı mutfak geçindirir! Kendisini fenomen ve olağanüstü olarak tanımlayana Hadise...

Hadise, Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini kısa süre önce sonlandırdı. Yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakan Hadise, geçtiğimiz günlerde 37 yaşına girdi.

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Hadise’nin doğum günü pastasının fiyatı mutfak geçindirir! Kendisini fenomen ve olağanüstü olarak tanımlayana Hadise...

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü isim, önceki günlerde 37. yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı.

Hadise’nin doğum günü pastasının fiyatı mutfak geçindirir! Kendisini fenomen ve olağanüstü olarak tanımlayana Hadise...

Yaşadığı kötü günlerin ardından o anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcıya birçok kişiden beğeni ve yorum geldi.

Hadise’nin doğum günü pastasının fiyatı mutfak geçindirir! Kendisini fenomen ve olağanüstü olarak tanımlayana Hadise...

Gösterişli dev pastasıyla poz veren Hadise'ye hayranlarından da tebrik mesajı yağdı.

Hadise’nin doğum günü pastasının fiyatı mutfak geçindirir! Kendisini fenomen ve olağanüstü olarak tanımlayana Hadise...

Ünlü ismin sadece güzelliği değil, şatafatı ve ihtişamıyla dikkat çeken doğum günü pastası da çok fazla konuşuldu.

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