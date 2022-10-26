Hadise'nin doğum günü pastasının fiyatı mutfak geçindirir! Kendisini fenomen ve olağanüstü olarak tanımlayana Hadise...
30 Nisan'da evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşandı. 5 aylık evliliğin bitme nedeni, sonrasında yaşananlar günlerdir magazin gündemindeki yerini koruyor. Ortaya atılan iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Tüm bunlar olurken Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı sallıyor. Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlamıştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının pastasının fiyatı hakkında ortaya atılan iddialara akıl alır gibi değil.
26.10.2022 09:27 - Son Güncelleme: 26.10.2022 09:27
Hadise, Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini kısa süre önce sonlandırdı. Yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakan Hadise, geçtiğimiz günlerde 37 yaşına girdi.