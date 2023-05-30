Çağla Şıkel dillere destan olan formunun sırrını bakın nasıl açıkladı "Herkes fit kalabilir sadece..." Karın kaslarıyla düşman çatlatmıştı
Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıyan ve bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015'te şarkıcıyla yollarını ayırdı. Ünlü sunucu, geçen haftalarsa ise 8 yıllık aşk orucunu bozdu ve avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Çağla Şıkel hakkında en çok konuşulan konulardan biri de formu. Geçtiğimiz günlerde de kaslarıyla yine gündem olan Şıkel, formunun sırrını bakın nasıl açıkladı. İşte detaylar...
30.05.2023 08:29 - Son Güncelleme: 30.05.2023 08:29