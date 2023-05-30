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Çağla Şıkel dillere destan olan formunun sırrını bakın nasıl açıkladı "Herkes fit kalabilir sadece..." Karın kaslarıyla düşman çatlatmıştı

Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıyan ve bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015'te şarkıcıyla yollarını ayırdı. Ünlü sunucu, geçen haftalarsa ise 8 yıllık aşk orucunu bozdu ve avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Çağla Şıkel hakkında en çok konuşulan konulardan biri de formu. Geçtiğimiz günlerde de kaslarıyla yine gündem olan Şıkel, formunun sırrını bakın nasıl açıkladı. İşte detaylar...

30.05.2023 08:29 - Son Güncelleme: 30.05.2023 08:29
Çağla Şıkel dillere destan olan formunun sırrını bakın nasıl açıkladı Herkes fit kalabilir sadece... Karın kaslarıyla düşman çatlatmıştı

Çağla Şıkel, herkesin çok konuştuğu formunun sırrını açıkladı.

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Çağla Şıkel dillere destan olan formunun sırrını bakın nasıl açıkladı Herkes fit kalabilir sadece... Karın kaslarıyla düşman çatlatmıştı

44 yaşına rağmen koruduğu formunu düzenli beslenme, vitamin takviyeleri ve aralıksız yaptığı spora borçlu olan Şıkel, önceki gün sosyal medyasından yaptığı paylaşımla da şaşkınlık yaratmıştı.

Çağla Şıkel dillere destan olan formunun sırrını bakın nasıl açıkladı Herkes fit kalabilir sadece... Karın kaslarıyla düşman çatlatmıştı

Ünlü modelin, tam 78 kiloyla yaptığı hareketler ise sosyal medyada "Demir lady", "Benim diyen erkeğe taş çıkartır" gibi yorumlar yapılmıştı.

Çağla Şıkel dillere destan olan formunun sırrını bakın nasıl açıkladı Herkes fit kalabilir sadece... Karın kaslarıyla düşman çatlatmıştı

FORMUNUN SIRRINI AÇIKLADI

Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün bir mücevher firmasının reklam filmi için objektif karşısına geçti.

Çağla Şıkel dillere destan olan formunun sırrını bakın nasıl açıkladı Herkes fit kalabilir sadece... Karın kaslarıyla düşman çatlatmıştı

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan 44 yaşındaki tescilli güzel, formunun sırrını da açıkladı.

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