Çağla Şıkel'i ablası Berna ile yan yana görenler ikiz sandı! Bir de anneleri Asuman'ı görün! Maaile güzellikleriyle dillere destan...
Çağla Şıkel'i ablası Berna Şıkel ile yan yana görenler ikiz sandı! Güzellikleriyle hayran bırakan ikilinin bir de annesini görün! Maaile güzellikleriyle dillere destan oldu! Sosyal medyayı aktif kullanan Çağla Şıkel, Instagram'dan 'O benim ablam' notuyla yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. İşte iki çocuk annesi manken Çağla Şıkel'in annesi ve ablası...
04.06.2021 14:11
- Son Güncelleme: 04.06.2021 14:16
Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile yan yana görenler ikiz sandı! Bir de anneleri Asuman'ı görün! Maaile güzellikleriyle dillere destan oldu... Instagram'dan ablası Berna Şıkel ile fotoğrafını paylaşan Çağla'ya kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan kendisine gelen "Taş gibisin maşallah! Gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. Nasıl oluyor bu? Bana söyleyin, ben de hanımıma söyleyeyim" yorumuna verdiği, "Sizin gibi adamlardan uzak durarak" yanıt ile gündeme bomba gibi düşmüştü...
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