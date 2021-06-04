Çağla Şıkel'i ablası Berna ile yan yana görenler ikiz sandı! Bir de anneleri Asuman'ı görün! Maaile güzellikleriyle dillere destan...

Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan kendisine gelen "Taş gibisin maşallah! Gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. Nasıl oluyor bu? Bana söyleyin, ben de hanımıma söyleyeyim" yorumuna verdiği, "Sizin gibi adamlardan uzak durarak" yanıt ile gündeme bomba gibi düşmüştü...