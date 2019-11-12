Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şoke oldu: Rol için mi bu hale geldin?

Çağatay Ulusoy, yeni bir proje hazırlığına girdi. Hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek olan Ulusoy, şimdiden mekanları gezmeye başladı. Kırklareli'nde görülen ve bir hayranının kadrajına yansıyan oyuncunun, aldığı fazla kilolar dikkatlerden kaçmadı. Çağatay Ulusoy'un son halini görenler gözlerine inanamadı. Aldığı kilolarla sosyal medya gündemine düşen Çağatay Ulusoy'sevenleri de kilolu halini pek beğenmedi. Fotoğrafı gören takipçiler, "Kilo yakışmamış. Bir an önce zayıflamalısın." yorumunda bulundu. İşte Çağatay Ulusoy'un son hali...