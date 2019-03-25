Söz dizisinin Savcı Derya'sının bu halini görenler şoke oldu! Evrim geçirmiş

Söz dizisinde canlandırdığı Savcı Derya karakteri ile son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Deniz Baysal, güzelliği ile de adından söz ettiriyor. Ancak Deniz Baysal da kendini baştan yaratanlardan. Deniz Baysal'ın estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Söz'ün Derya'sı Deniz Baysal olmak üzere, estetikli halleriyle estetiksiz halleri arasında uçurumlar olan ünlü isimler.