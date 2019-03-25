Söz dizisinin Savcı Derya'sının bu halini görenler şoke oldu! Evrim geçirmiş
Söz dizisinde Savcı Derya karakterini canlandıran ve Tolga Sarıtaş ile izleyicinin sevdiği bir uyum yakalayan Deniz Baysal, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Güzelliği ile konuşulan Deniz Baysal da estetikli çıktı, sosyal medya sallandı. Estetiksiz hali estetikli hali arasında uçurumlar kadar fark olan Deniz Baysal'ın estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Söz dizisinin Derya'sı olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.
25.03.2019 15:08
- Son Güncelleme: 25.03.2019 15:14
Söz dizisinde canlandırdığı Savcı Derya karakteri ile son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Deniz Baysal, güzelliği ile de adından söz ettiriyor. Ancak Deniz Baysal da kendini baştan yaratanlardan. Deniz Baysal'ın estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Söz'ün Derya'sı Deniz Baysal olmak üzere, estetikli halleriyle estetiksiz halleri arasında uçurumlar olan ünlü isimler.
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