Büşra Develi sosyetik sevgilisi ile tatilde! Akıncı'nın Nergis'i bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı!

Kameralar karşısına ilk kez 2015 yılında çıkan Büşra Develi, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un yeğeni ile aşk yaşıyor. İşte başta Büşra Develi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...