Büşra Develi sosyetik sevgilisi ile tatilde! Akıncı'nın Nergis'i bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı!
Büşra Develi sosyetik sevgilisi ile tatilde! Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın Nergis'i bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Juliette Binoche'a benzerliğiyle adından söz ettiren 27 yaşındaki başarılı oyuncu Büşra Develi, Instagram'dan sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. Yılın yorgunluğunu sevgilisi ile çıktığı tatilde atan Develi'ye yorum ve beğeni yağdı.
02.07.2021 16:38
- Son Güncelleme: 02.07.2021 16:38
BÜŞRA DEVELİ SOSYETİK SEVGİLİSİ İLE TATİLDE!
Akıncı'nın Nergis'i bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Sezonun yorgunluğunu sevgilisi ile tatilde atan 27 yaşındaki güzel oyuncu paylaşımları ile dikkat çekti.
25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Büşra Develi, ilköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı.
Orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlayan Büşra Develi, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğretimini tamamladı.
Kameralar karşısına ilk kez 2015 yılında çıkan Büşra Develi, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un yeğeni ile aşk yaşıyor. İşte başta Büşra Develi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
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