Büşra Develi ile kardeşi Dilara için kardeş demeye şahit ister! Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i...

Akıncı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Atakan Hoşgören, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Ercü Turan, Berrak Kuş, Berrin Arısoy, Serhan Onat, Yılmaz Bayraktar, Deren Talu, Kubilay Yılmaz, Zeynep Melisa Alpergün, Eren İnan gibi oyuncuları bulunduran Akıncı'nın şüphesiz ki en çok dikkat çeken ismi dizinin başrollerinden güzeller güzeli oyuncu Büşra Develi. 27 yaşında başarılı oyuncu güzelliğiyle ve Juliette Binoche'a olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Büşra Develi'yi kardeşi Dilara'yla görenler şaştı kaldı. İki kardeşin birbiriyle alakası yok denecek kadar. İşte başta Akıncı'nın yıldızı Büşra Develi olmak üzere ünlülerin kardeşleri.