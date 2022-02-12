Vav TV İzle
Haberler Magazin Buse Varol'un Alişan'dan boşanma talebi belli oldu Alişan'ın annesi devreye girdi! Alişan'ın tek kuruşu bile yokmuş meğer...

Buse Varol'un Alişan'dan boşanma talebi belli oldu Alişan'ın annesi devreye girdi! Alişan'ın tek kuruşu bile yokmuş meğer...

2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un günlerdir boşanacağı iddia ediliyordu. Çift, kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlamış, ortaya çıkan görüntüler ise ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Alişan ile Buse Varol'un sessiz sedasız boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıkmış sonrasında da alyanssız görüntüsü olay olmuştu. Kızları Eliz'in doğum günlerini ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un ayrı evlerde yaşamaya başladığı iddia edildi. Ünlü çiftin evliliği hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

12.02.2022 17:21 - Son Güncelleme: 12.02.2022 17:21
Buse Varol’un Alişan’dan boşanma talebi belli oldu Alişan’ın annesi devreye girdi! Alişan’ın tek kuruşu bile yokmuş meğer...

Buse Varol ve Alişan'ın evleri ayırdıkları ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Bir süredir boşanma haberleri ile de sık sık gündeme gelen çiftin resmi işlemlere başladığı konuşuluyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buse Varol’un Alişan’dan boşanma talebi belli oldu Alişan’ın annesi devreye girdi! Alişan’ın tek kuruşu bile yokmuş meğer...

Türkücü Alişan, 7 ay önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı (41) koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Kardeşinin ölümünden sonra yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yanından ayırmadı.

Buse Varol’un Alişan’dan boşanma talebi belli oldu Alişan’ın annesi devreye girdi! Alişan’ın tek kuruşu bile yokmuş meğer...

2018'de evlendiği Buse Varol ise Alişan'ın kendi çocukları Burak ve Eliz'i ihmal ettiğini düşünüyordu. Bu nedenle araları bozuldu.

Buse Varol’un Alişan’dan boşanma talebi belli oldu Alişan’ın annesi devreye girdi! Alişan’ın tek kuruşu bile yokmuş meğer...

Çift eski günlerine dönmek için kasım ayında baş başa Budapeşte'ye tatile gitti. Ancak Alişan, ne yaptıysa olmadı. Buse Varol'un davranışları da aile içinde gerilimi arttırdı.

Buse Varol’un Alişan’dan boşanma talebi belli oldu Alişan’ın annesi devreye girdi! Alişan’ın tek kuruşu bile yokmuş meğer...

Geçtiğimiz gün kızları Eliz 1 yaşına bastı. Alişan sade bir kutlama yapmak isterken Buse Varol beş yıldızlı bir otelde parti düzenledi.

SON DAKİKA