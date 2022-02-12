Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk bakın hangi oyuncuyla evli! Duyan inanamadı meğer eşiyle aynı dizide rol almış...
Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk bakın hangi oyuncuyla evli! Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinde avukat Seda karakterini canlandıran Nergis Öztürk, özel hayatıyla gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı, Öztürk'ün hayatını merak edip araştırmaya başladı. Öztürk hakkında en çok "Nergis Öztürk kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratılırken ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meslektaşıyla evli olan Öztürk'ün Böyle Bitmesin dizisinde eşiyle birlikte rol aldığı da ortaya çıktı. İşte Nergis Öztürk'ün kendisi gibi ünlü olan eşi...
12.02.2022 17:57
- Son Güncelleme: 12.02.2022 17:57
Yargı dizisinin sevilen oyuncularından Nergis Öztürk'ün özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Öztürk'ün kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Öte yandan Öztürk'ün Böyle Bitmesin dizisinde eşiyle birlikte rol aldığı da ortaya çıktı.