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Haberler Magazin Buse Varol kızı Eliz'in 1.yaş gününü kutladı 'şükür Alişan'a benzememiş' yorumları yağdı! Buse Varol'un annesi Buse'yi solladı geçti

Buse Varol kızı Eliz'in 1.yaş gününü kutladı 'şükür Alişan'a benzememiş' yorumları yağdı! Buse Varol'un annesi Buse'yi solladı geçti

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, kızı Eliz'in 1.yaş gününde yaptığı parti paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Özellikle Buse Varol'un annesinin güzelliği çok konuşulurken kızı Eliz'in kendisine benzerliği ve tatlılığı olay oldu.

05.02.2022 16:13 - Son Güncelleme: 05.02.2022 16:13
Buse Varol kızı Eliz’in 1.yaş gününü kutladı ’şükür Alişan’a benzememiş’ yorumları yağdı! Buse Varol’un annesi Buse’yi solladı geçti

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol yine gündemde.

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Buse Varol kızı Eliz’in 1.yaş gününü kutladı ’şükür Alişan’a benzememiş’ yorumları yağdı! Buse Varol’un annesi Buse’yi solladı geçti

Buse Varol ile Alişan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı tam bir yıl sonra ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Buse Varol kızı Eliz’in 1.yaş gününü kutladı ’şükür Alişan’a benzememiş’ yorumları yağdı! Buse Varol’un annesi Buse’yi solladı geçti

Alişan ve Buse Varol'un dünyalar tatlısı kızı Eliz 1 yaşını bitirdi.

Buse Varol kızı Eliz’in 1.yaş gününü kutladı ’şükür Alişan’a benzememiş’ yorumları yağdı! Buse Varol’un annesi Buse’yi solladı geçti

Tektaş ailesi, çok sayıda ünlü ismin de katıldığı bir parti düzenledi.

Buse Varol kızı Eliz’in 1.yaş gününü kutladı ’şükür Alişan’a benzememiş’ yorumları yağdı! Buse Varol’un annesi Buse’yi solladı geçti

Abi Burak Tektaş'ın kardeşi Eliz'in doğum gününde şarkı söylediği anlar sosyal medyanın gündemine damga vururken Eliz'in annesine olan benzerliği ağızları açık bıraktı.

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