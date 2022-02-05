Nikah tarihi ve detaylar belli oldu! Gökçe Bahadır ile biricik sevgilisi Emir Ersoy geri sayıma başladı! Bakın ne zaman evleniyorlar...
Nikah tarihi belli oldu! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süre önce müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten güzel haber geldi. Evlilik kararı alan Emir Ersoy ile Gökçe Bahadır'ın nikah tarihi belli oldu. Nikah için geri sayıma başlayan ünlü çiftin düğün törenine dair detaylarda ortaya çıktı. İşte Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un nikah tarihi...
05.02.2022 18:37
- Son Güncelleme: 05.02.2022 18:37
Gökçe Bahar, Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı müzisyen Emir Ersoy ile bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökçe Bahar ile Emir Ersoy cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.