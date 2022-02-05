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Haberler Magazin Nikah tarihi ve detaylar belli oldu! Gökçe Bahadır ile biricik sevgilisi Emir Ersoy geri sayıma başladı! Bakın ne zaman evleniyorlar...

Nikah tarihi ve detaylar belli oldu! Gökçe Bahadır ile biricik sevgilisi Emir Ersoy geri sayıma başladı! Bakın ne zaman evleniyorlar...

Nikah tarihi belli oldu! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süre önce müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten güzel haber geldi. Evlilik kararı alan Emir Ersoy ile Gökçe Bahadır'ın nikah tarihi belli oldu. Nikah için geri sayıma başlayan ünlü çiftin düğün törenine dair detaylarda ortaya çıktı. İşte Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un nikah tarihi...

05.02.2022 18:37 - Son Güncelleme: 05.02.2022 18:37
Nikah tarihi ve detaylar belli oldu! Gökçe Bahadır ile biricik sevgilisi Emir Ersoy geri sayıma başladı! Bakın ne zaman evleniyorlar...

Gökçe Bahar, Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı müzisyen Emir Ersoy ile bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.

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Nikah tarihi ve detaylar belli oldu! Gökçe Bahadır ile biricik sevgilisi Emir Ersoy geri sayıma başladı! Bakın ne zaman evleniyorlar...

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökçe Bahar ile Emir Ersoy cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Nikah tarihi ve detaylar belli oldu! Gökçe Bahadır ile biricik sevgilisi Emir Ersoy geri sayıma başladı! Bakın ne zaman evleniyorlar...

Evlilik kararı alan ünlü çiftin nikah törenine ilişkin detaylar belli oldu.

Nikah tarihi ve detaylar belli oldu! Gökçe Bahadır ile biricik sevgilisi Emir Ersoy geri sayıma başladı! Bakın ne zaman evleniyorlar...

GÖKÇE BAHADIR İLE EMİR ERSOY'UN NİKAH TARİHİ
Ünlü çift, İzmir Çeşme'de aile ve arkadaşları arasında düzenlenecek küçük bir törenle 25 Şubat Cuma akşamı nikah masasına oturacak.

Nikah tarihi ve detaylar belli oldu! Gökçe Bahadır ile biricik sevgilisi Emir Ersoy geri sayıma başladı! Bakın ne zaman evleniyorlar...

50 davetliden oluşacak nikaha katılım sınırlı sayıda tutulacak. Oyuncu ve müzisyenin nikahtan sonraki düğünü Alaçatı'da gerçekleşecek.

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