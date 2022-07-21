Buse Varol ile boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Alişan'dan yorum yağmuruna tutulan paylaşım: "Hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim"
Buse Varol ile boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Alişan'dan yorum yağmuruna tutulan bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz temmuz ayında Selçuk Tektaş'ın vefatıyla yıkılan Alişan, kardeşinin ölüm yıl dönümünde yürek yakan bir paylaşım yaptı. Kardeşinin ailesini bir an olsun yalnız bırakmayan şarkıcı, "Senin emanetlerine bir gün dahi öf dersem Allah o anda canımı alsın. Bizim sensiz tek bir saatimiz geçmiyor" dedi. Alişan, geçtiğimiz aylarda eşi Buse Varol ile boşanmanın eşiğinden dönmüş, yaşanan krizle ilgili ise iki ayrı iddia ortaya atılmıştı. İlk iddia Alişan'ın kızı Eliz'in doğum gününde pastasının üstüne hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafını bastırmak istemesi, ikinci iddia ise Buse Varol'un Alişan'dan çocuklarının üstüne ev yapmasını istemesiydi...
"HİÇ BÖYLE BİR DÜNYA HAYAL ETMEMİŞTİM"
Buse Varol ile boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Alişan'dan yorum yağmuruna tutulan bir paylaşım geldi.
Ünlü türkücü Alişan'ın menajerliğini yapan kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene 21 Temmuz'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaparak acısını bir kez daha gözler önüne serdi.
Selçuk Tektaş'ın eşi ve 2 çocuğuna kol kanat geren Alişan, "Artık 4 çocuğum var" diyerek yeğenlerinin yanında olacağını söyledi. Her fırsatta da yeğenleriyle görüntülenen Alişan, Instagram hesabından kardeşinin ölüm yıl dönümü için paylaşım yaptı.
Acısı dinmeyen Alişan, kardeşiyle fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bir yıl geçti sensiz Selçuk... Tam 1 yıl 1 aydır sesini duyamıyorum ve bir daha asla duyamayacağım. Sadece 1 kere geldin rüyama ve kısacık konuştun gittin. Ben hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim. Sensiz hiçbir hayalim yoktu. Kaderimizin, alın yazımızın böyle olacağı ve seni çok erken kaybedeceğim aklımım ucundan geçmezdi. Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı."