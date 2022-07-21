Buse Varol ile boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Alişan'dan yorum yağmuruna tutulan paylaşım: "Hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim"

Acısı dinmeyen Alişan, kardeşiyle fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bir yıl geçti sensiz Selçuk... Tam 1 yıl 1 aydır sesini duyamıyorum ve bir daha asla duyamayacağım. Sadece 1 kere geldin rüyama ve kısacık konuştun gittin. Ben hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim. Sensiz hiçbir hayalim yoktu. Kaderimizin, alın yazımızın böyle olacağı ve seni çok erken kaybedeceğim aklımım ucundan geçmezdi. Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı."