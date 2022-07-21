Kısmetse Olur Cansel Çördük yüzünü estetikle tamamen değiştirdi son hali fena 'bir güzellik mahvoldu' Mardinli Barbie başka biri
Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle bomba etkisi yarattı. Son dönemde cesur pozlarıyla magazin gündemine gelen Cansel Çördük'ün son hali görenleri şoke etti. Estetik operasyonlar geçiren Cansel Çördük'ün artık bambaşka bir yüzü var.
21.07.2022 09:23 - Son Güncelleme: 21.07.2022 09:23
Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük daha sonra Amerika'ya yerleşmiş ve değişen yaşam tarzını da Instagram hesabından sık sık paylaşmıştı.
Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu.
Ancak Eser West ve Cansel Çördük ilişkilerini sürdüremeyince ayrı yollara gitmişti. Yurt dışında yaşayan Eser West'in gözlerden uzak olmasının aksine Cansel Çördük ise sosyal medyada oldukça aktif bir profil sergiledi.
Değişimiyle ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen Kısmetse Olur Cansel'in en son paylaşılan videosu gündeme bomba gibi düşmüştü.